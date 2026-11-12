임영웅 콘서트부터 '진격의 거인'까지…CGV, 11월 기술 특별관 라인업 공개

CGV가 11월 '듄', '임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2', '폭설', '헥스: 마녀왕국', '진격의 거인: 자유의 날개', '명탐정 코난: 하이웨이의 타천사' 등 총 6편을 기술 특별관에서 선보인다. 공연 실황부터 스릴러, 애니메이션까지 다양한 장르의 작품을 SCREENX, 4DX, IMAX 등 작품의 특성에 맞춘 포맷으로 상영해 차별화된 관람 경험을 선사할 예정이다.



먼저, 블록버스터 '듄'은 오는 17일까지 IMAX로 상영한다. 드니 빌뇌브 감독이 연출한 '듄'은 사막 행성 아라키스를 둘러싼 권력 다툼과 아트레이데스 가문 후계자 폴의 운명을 그린 작품이다. 광활한 사막과 거대한 우주선 등 압도적인 스케일의 영상미와 사운드를 IMAX로 다시 만나볼 수 있다. 오는 12월 16일 개봉하는 시리즈 완결편 '듄: 파트 3'를 앞두고 시리즈의 시작을 IMAX로 다시 감상할 수 있는 기회다. '듄: 파트 2'도 12월 IMAX 재개봉을 앞두고 있다.



오는 18일 개봉하는 '임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2'는 임영웅의 데뷔 10주년을 기념하는 공연 실황으로, 3면과 4면 SCREENX, IMAX로 만나볼 수 있다. 특히 SCREENX는 촬영 단계부터 SCREENX 연출을 고려해 제작됐으며, 전 장면을 8K 시네마 카메라로 촬영해 광활한 고양스타디움에서 펼쳐지는 임영웅의 무대, 객석을 가득 채운 영웅시대의 뜨거운 열기를 더욱 생생하게 전달한다. CGV용산아이파크몰에서는 정면과 좌우, 천장까지 확장된 4면 SCREENX를 통해 드론쇼와 함께 스타디움의 밤하늘 아래 펼쳐졌던 특별한 순간을 더욱 큰 스케일과 압도적인 몰입감으로 즐길 수 있다. IMAX에서는 대형 스크린을 통해 스타디움 공연의 웅장함과 무대의 감동을 극대화한다.



같은 날 개봉하는 미스터리 스릴러 '폭설'은 4DX로 상영한다. 퇴직을 앞둔 역장 갑수(김윤석)와 새로 부임한 후임 현택(구교환)이 폭설로 고립된 시골 기차역에서 의문의 시신을 발견하면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 4DX에서는 눈과 바람 효과가 매서운 눈보라를 실감 나게 구현해 작품의 주요 배경인 겨울 설경을 온몸으로 경험할 수 있다. 여기에 사건의 흐름과 인물 간 긴장감에 맞춘 모션 체어의 섬세한 움직임이 미스터리 특유의 서스펜스를 한층 끌어올린다.



25일에는 디즈니의 판타지 애니메이션 '헥스: 마녀왕국'이 4DX로 개봉한다. 자신이 마녀라는 사실을 알게 된 소녀 빌리가 신비로운 마법 세계 '헥스'에서 펼치는 모험을 그린 작품이다. 빌리가 하늘을 날아오르는 장면에서는 모션 체어가 기울고 흔들리며 관객도 함께 하늘을 나는 듯한 짜릿한 비행감을 선사한다. 여기에 강한 바람 효과와 마법이 펼쳐지는 순간의 반짝이는 섬광, 공간이 바뀔 때마다 달라지는 향기 등 다채로운 환경 효과가 더해져 신비로운 마녀왕국의 세계를 온몸으로 경험할 수 있다.



같은 날 '진격의 거인: 자유의 날개'도 4DX로 선보인다. 지난 10월 개봉한 '진격의 거인: 홍련의 화살'에 이어 CGV가 단독으로 선보이는 두 번째 극장판이다. 나무와 거인 사이를 빠르게 오가는 입체기동장치의 역동적인 움직임과 말을 타고 돌격하는 장면을 모션 체어로 구현해 조사병단의 전투에 직접 참여하는 듯한 몰입감을 선사한다. 거인의 강력한 공격과 포효에는 강렬한 모션과 바람, 안개 효과가 더해져 박진감을 높인다. 특히 거대한 거인의 묵직한 움직임과 빠르고 날렵한 여성형 거인의 공격을 서로 다른 모션으로 표현해 전투 장면의 긴장감을 극대화한다.



같은 날 '명탐정 코난: 하이웨이의 타천사'는 SCREENX와 4DX, SCREENX·4DX 통합관에서 재개봉한다. 도시를 위협하며 폭주하는 정체불명의 검은 오토바이 루시퍼와 이를 쫓는 가나가와현 교통기동대 치하야 소대장, 코난의 활약을 그린 미스터리 액션 블록버스터다. 코난 시리즈 최대 규모의 도로 추격전이 펼쳐지는 이번 작품은 기술 특별관에서 더욱 박진감 넘치게 즐길 수 있다. SCREENX에서는 바람의 여신 치하야가 오토바이를 타고 질주하는 장면부터 베이브릿지를 가득 메운 차량과 하늘을 가르는 헬기까지, 역동적인 액션이 정면과 양옆 스크린으로 확장돼 압도적인 스케일과 속도감을 선사한다. 4DX에서는 오토바이 엔진의 진동과 급격한 방향 전환, 질주하는 순간의 바람 등을 모션 체어와 환경 효과로 구현해 실제 오토바이에 올라탄 듯한 생생한 체감을 전달한다. 특히 내연기관과 전기 엔진의 서로 다른 주행감을 섬세하게 표현하고, 충돌과 폭발 장면에는 연기와 섬광 효과를 더해 긴장감을 극대화한다. SCREENX·4DX 통합관에서는 두 포맷의 효과를 동시에 경험하며 현장감을 한층 높인다.



CGV 장지연 콘텐츠운영팀장은 "11월에는 공연 실황부터 애니메이션, 스릴러까지 다양한 장르의 작품을 기술 특별관에서 선보인다"며 "SCREENX, 4DX 등 기술 특별관만의 차별화된 연출과 효과를 통해 작품의 매력을 더욱 생생하게 즐겨보시길 바란다"고 말했다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)