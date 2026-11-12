70여 차례 공격당한 대학생, 용의자는 10대 커플?…'꼬꼬무', 신촌 사령카페 살인사건 조명

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SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무')가 2012년 세상을 충격에 빠뜨린 신촌 대학생 살인사건과 그 배후에 도사린 '사령카페'의 실상을 조명한다.12일 밤 10시 20분 방송되는 '꼬꼬무'는 '닫힌 세계 - 사령카페 살인사건' 편으로 꾸며진다. 이날 방송에는 엔씨티 드림의 제노, 가수 성한빈, 배우 윤복인이 리스너로 출격한다.사건은 2012년 4월 30일 서울 신촌의 한 공원에서 스무 살 대학생이 70여 차례 공격당해 숨진 채 발견되면서 시작된다. 다음 날 검거된 용의자는 놀랍게도 평범해 보이는 고등학생 커플이었다.사건을 취재하던 기자에게 도착한 한 통의 제보 메일을 통해 이 잔혹한 범행의 배후에 죽은 사람의 영혼을 신봉하는 '사령카페'와 회원들에게 추앙받던 의문의 인물 '마녀'가 존재한다는 충격적인 내막이 드러난다.방송에서는 실제 그룹 채팅방 대화 기록을 통해 살인이 놀이처럼 계획되고 집단 심리가 비극으로 이어진 과정을 생생히 되짚는다.이야기를 듣던 세 리스너는 경악을 금치 못했다. 평소 '꼬꼬무' 애청자라는 제노는 "이유가 뭐가 됐든 한 사람의 생명을 뺏을 권리는 어느 누구에게도 없다"라며 묵직한 울림을 전했고, 성한빈 역시 "이런 상황들이 주변에도 있을 수 있다고 생각하니 끔찍하다"라며 놀라움을 감추지 못했다.특히 사령 소환술을 체험하던 중 스튜디오에서 기묘한 일을 겪은 윤복인은 사건의 전말을 들은 뒤 "그럴 권리가 어디 있어? 그 누구에게도 그럴 권리는 없지"라며 단호한 분노를 드러내 보는 이들의 먹먹함을 더할 예정이다.채팅방이라는 닫힌 세계가 낳은 비극을 다룰 '꼬꼬무'는 12일 밤 10시 20분에 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)