이틀 연속 오른 코스피, '젠슨 황 해임 준비' 악재 속 보합권 등락

▲ 12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다.

코스피가 12일 장 초반 보합권에서 등락하고 있습니다.이날 오전 9시 23분 현재 코스피는 전날보다 11.72포인트(0.22%) 오른 5,387.08입니다.지수는 전장 대비 10.58포인트(0.20%) 오른 5,385.94로 출발해 장 초반 상승전환과 하락전환으로 방향성을 탐색 중입니다.지수는 지난주 미국 중간선거에서 민주당이 압승한 이른바 '블루 쓰나미'에 따른 데이터센터 지연·차질 우려로 하락한 뒤 지난 10일 4.39% 올랐고, 전날도 2.60% 상승했습니다.유가증권시장에서 전날까지 이틀 연속 '사자' 흐름을 이어간 외국인은 현재 88억 원 매수 우위입니다.개인도 1천669억 원을 순매수하고 있습니다.기관은 2천116억 원 매도 우위로 지수의 추가 상승을 제한하고 있습니다.간밤 뉴욕증시에서는 인공지능(AI) 및 반도체 관련주가 강세를 나타낸 가운데 3대 주가 지수가 동반 상승했습니다.다우존스30 산업평균지수는 0.49%, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 1.31% 상승했고, 나스닥 종합지수는 1.60% 올랐습니다.마이크론(+11.89%), 샌디스크(+13.69%), SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR·+9.71%) 등 메모리 기업들은 큰 폭으로 상승했고, 필라델피아 반도체 지수는 5.66% 급등한 채 마감했습니다.전날 코어위브가 견조한 실적과 상향된 전망 등을 발표하자, AI 수익성 우려가 일부 해소된 것으로 보입니다.코어위브 주가는 24.71% 폭등했습니다.여기에 앤트로픽이 기업공개(IPO)를 앞두고 진행한 수요 예측이 호조를 보인 점도 투자 심리에 긍정적으로 작용한 것으로 보입니다.서상영 미래에셋증권 상무는 "미 증시는 코어위브의 실적과 자금조달 구조 개선 발표에 AI, 반도체주를 중심으로 급등했다"며 "최근 AI 산업의 핵심 위험으로 부각됐던 신용위험이 일부 완화되면서 낙폭 과대 종목에 반발 매수세가 집중됐다"고 설명했습니다.젠슨 황 최고경영자(CEO)의 불륜 스캔들을 계기로 최근 약세를 보였던 엔비디아(+2.87%)는 반발 매수세 유입에 힘입어 상승했습니다.다만 회사 이사회가 황 CEO의 해임 준비 수순에 들어갔다는 월스트리트저널(WSJ) 보도에 주가는 시간 외 거래에서 7%대 하락세를 나타내고 있습니다.서 상무는 "황 CEO의 거취가 불분명해지면서 엔비디아의 공격적인 AI 투자 전략과 제품 개발과 주요 고객사와의 협력 관계에 차질이 발생할 수 있다는 부담이 생겼다"며 "특히 황 CEO가 1993년 창업 이후 기술 개발과 전략적 의사결정을 주도해 왔다는 점에서 후계자 부재에 대한 불안도 확대됐다"고 말했습니다.미 기술주가 대체로 강세를 나타내자 코스피는 상승 출발했습니다.다만 이틀 연속 상승한 만큼, 차익실현 매물 출회 등에 장 초반 등락을 거듭하고 있습니다.젠슨 황 엔비디아 CEO의 해임 가능성도 영향을 줬을 수 있습니다.반도체 '투톱'을 보면 삼성전자(+1.21%)는 현재 상승세를 이어가고 있으며, SK하이닉스은 등락하다 1% 안쪽의 강보합세를 보이고 있습니다.시가총액 상위 종목 중에서는 SK스퀘어(-0.88%), LG에너지솔루션(-2.24%), 삼성바이오로직스(-2.45%)는 내리고 있고, 삼성전기(1.52%), KB금융(0.46%), 셀트리온(0.24%)는 상승세를 보이고 있습니다.업종별로는 IT서비스(-2.17%), 화학(-1.52%), 보험(-1.49%) 등 상당수가 약세입니다.오락·문화(1.58%), 전기·전자(0.97%), 제조(0.59%) 업종은 오르고 있습니다.전날 5% 넘게 급등한 코스닥 지수는 현재 1.25포인트(-0.18%) 내린 703.85다.지수는 1.88포인트(0.27%) 내린 703.22로 출발한 뒤 상승전환하기도 했지만, 이후 다시 하락해 1.47% 내린 694.76으로 전날 되찾은 700선을 잠시 내주기도 했습니다.현재는 다시 등락을 반복 중입니다.코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 555억 원과 255억 원 매도 우위입니다.개인은 844억을 순매수하고 있습니다.알테오젠(-3.27%), 에코프로(-3.81%), 에코프로비엠(-4.03%), 주성엔지니어링(-0.78%)은 약세입니다.레인보우로보틱스(1.01%), 심텍(3.62%), 리노공업(0.58%)은 오르고 있습니다.(사진=연합뉴스)