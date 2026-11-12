젠슨 황 추가 불륜 폭로…엔비디아 이사회 "해임 준비"

<앵커>



엔비디아 이사회가 중국 스파이로 의심받는 여성과의 불륜 관계를 시인한 젠슨황 CEO를 이르면 오늘(12일) 해임할 것으로 알려졌습니다. 젠슨 황을 이을 후계 구도가 전무한 엔비디아는 해임 준비 보도가 나오자마자 시간 외 거래에서 주가가 폭락했습니다.



김영아 기자입니다.



<기자>



미국 월스트리트저널은 현지시간 11일 엔비디아 이사회가 젠슨 황 CEO의 해임을 준비하고 있다고 보도했습니다.



월스트리트저널은 사안을 잘 아는 관계자들을 인용해 엔비디아 이사회가 이르면 오늘 회의를 열어 젠슨 황의 거취를 결정할 것이라고 전했습니다.



젠슨 황은 최근 중국 스파이 의혹이 제기된 중국인 여성 앨리스 황과 불륜 관계였다고 공식 시인했습니다.



이 여성을 통해 엔비디아의 초고성능 AI 칩과 장비가 수출이 금지된 중국으로 우회 유출됐다는 의혹이 제기됐습니다.



엔비디아는 독립 이사위원회를 구성해 조사에 나섰지만, 젠슨 황의 거취에 대해서는 신중한 입장을 보여 왔습니다.



이런 가운데 오늘 뉴욕타임스가 젠슨 황이 엔비디아의 여성 임원과도 또 다른 혼외관계를 맺어왔다고 보도했습니다.



추가 불륜 의혹까지 불거지자 이사회가 젠슨 황 해임을 추진하는 쪽으로 입장을 바꾼 것으로 보입니다.



엔비디아는 다른 미국 기업들과 마찬가지로 사내의 부적절한 관계를 금지하는 강령을 두고 있고, 이와 같은 행위에 대한 제보가 접수되면 즉시 조사에 착수하도록 규정하고 있습니다.



다만 본격적인 조사 전에 황 CEO를 자리에서 물러나게 하는 것은 조사의 독립성과 객관성을 확보하기 위한 목적일 가능성도 있습니다.



젠슨 황 해임 준비 보도에 엔비디아 주가는 직격탄을 맞았습니다.



뉴욕증시 정규장은 상승으로 마감했지만 보도 직후 시간 외 거래에서 급락세로 돌아섰습니다.



젠슨 황이 독점적 리더십으로 운영해 온 엔비디아는 정해진 후계자는 물론, 후계자 선정 관련 준비도 전혀 없는 상태입니다.



젠슨 황이 해임될 경우 엔비디아는 물론 전 세계 AI 생태계와 반도체 산업에도 큰 파장이 예상됩니다.



(영상편집 : 박선수)