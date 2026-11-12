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면허 못 따는 나이인데 '차주'였다…"최연소는 1살 아기"

작성 2026.11.12 09:45 조회수
면허 못 따는 나이인데 '차주'였다…"최연소는 1살 아기"
▲ 도로 위의 자동차들

운전면허를 취득할 수 없는 만 17세 이하 미성년자 명의로 등록된 자동차가 8천 대를 넘는 것으로 나타났습니다.

국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 황희 의원이 국토교통부에서 제출받은 자료에 따르면, 올해 9월 말 기준 17세 이하 명의로 등록된 자동차는 8천761대, 소유자는 8천743명으로 집계됐습니다.

현행 도로교통법상 일반 자동차 운전면허는 만 18세부터 취득할 수 있습니다.

하지만 자동차 소유에는 연령 제한이 없어 미성년자도 상속이나 증여 등을 통해 차량을 소유할 수 있습니다.

연령별로는 5세 이하가 214대, 6∼10세가 2천298대, 11∼15세가 4천285대, 16∼18세가 3천122대였습니다.

10세 이하 어린이 명의 차량은 2천512대로 전체의 25.3%를 차지했습니다.

최연소 자동차 소유자는 1세였습니다.

자동차를 2대씩 보유한 미성년자도 모두 20명으로 확인됐습니다.

미성년자 명의 수입차는 116대였으며, 이 가운데 23대는 10세 이하 어린이 명의였습니다.

차종별로는 BMW 520d가 12대로 가장 많았습니다.

미성년자 명의 차량에도 일반 차량과 마찬가지로 의무보험 가입과 정기검사 등 법적 의무가 적용됩니다.

황 의원은 "현행법상 미성년자의 자동차 소유는 가능하지만, 보험 가입이나 정기검사 등 차량 관리 및 법적 책임까지 면제되는 것은 아니다"고 강조했습니다.

이어 "국토교통부는 어린이·미성년자 명의 차량의 의무사항 이행 현황을 철저히 점검하고, 실제 운행 및 관리 과정에서 안전과 행정의 사각지대가 발생하지 않도록 철저히 관리해야 한다"고 촉구했습니다.

(사진=연합뉴스)
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