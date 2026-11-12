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미 민주, 공화텃밭 미시시피 상원 선거도 승리…총 55석 확보

김영아 기자
작성 2026.11.12 09:52 조회수
미 민주, 공화텃밭 미시시피 상원 선거도 승리…총 55석 확보
▲ 스콧 콜롬 미시시피 민주당 상원 후보

미국 공화당의 텃밭 중 하나인 미시시피주 상원의원 선거에서도 민주당 후보가 승리했습니다.

이로써 민주당은 상원 의석 100석 중 55석을 확보하게 됐습니다.

개표가 아직 진행 중인 알래스카주까지 민주당 후보가 이기면 총 56석으로 늘어납니다.

CNN 방송과 NBC 방송 등 미 언론은 현지 시간 11일 미시시피주 상원 선거 개표 결과 민주당 스콧 콜롬 후보가 공화당 현직 상원의원인 신디 하이드-스미스 후보를 꺾었다고 전했습니다.

개표가 99% 진행된 가운데 콜롬 후보가 49.2%, 하이드-스미스 후보가 48.7%의 득표율을 올렸습니다.

콜롬 후보의 승리로 민주당은 상원에서 55석을 차지하게 됐습니다.

척 슈머 민주당 상원 원내대표는 "(민주당을 지지하는) 푸른 미시시피가 도래했다. 콜롬은 이걸 해낼 수 있는 유일한 사람이었다"고 축하했습니다.

미시시피는 공화당의 텃밭 중 텃밭으로 꼽혀 '딥 레드'로 불리는 지역입니다.

미시시피주에서 민주당 상원의원이 나온 것은 1982년이 마지막입니다.

2024년 대선에서 트럼프 대통령이 20% 포인트(p) 넘는 차이로 대승한 지역이기도 합니다.

콜롬 후보는 남북전쟁에 뒤이은 재건 시대 이후 미시시피주 전체에서 치러지는 선출직 선거에서 승리한 첫 흑인이라고 CNN은 전했습니다.

하이드-스미스 후보는 소고기 가격 상승에 대한 질문에 "선택할 수 있는 단백질이 많다"고 대답했다가 여론의 반감을 샀습니다.

콜롬 후보 캠프에서도 이를 놓치지 않고 하이드-스미스의 이름을 '높은 가격'을 뜻하는 '하이 프라이스'(High Prices)로 바꿔 부르며 공세를 펼쳤습니다.

트럼프 대통령도 평소 같으면 지원 유세를 하지 않았을 미시시피주를 찾으며 하이드-스미스 후보에 힘을 실었으나 고물가로 등을 돌린 민심의 벽을 넘지 못했습니다.

이로써 상원 선거는 알래스카주 말고는 승자가 가려졌습니다.

미 의회전문매체 더힐은 알래스카주에서도 메리 펠톨라 민주당 후보가 공화당의 댄 S. 설리번 후보와 동명이인인 댄 J. 설리번 후보의 득표수를 합친 것보다 많은 표를 확보했다고 전했습니다.

이 추세가 계속돼 펠톨라 후보가 승자가 되면 민주당은 상원에서 56석을 차지하게 됩니다.

민주당으로서는 56석 확보 시 특정 사안에서 당내 이탈표를 감당할 여유가 커집니다.

이번 중간선거에서는 공화당의 텃밭이 다수 민주당에 넘어가며 '블루 쓰나미'라는 표현마저 등장했습니다.

하원에서도 현재 민주당이 257석, 공화당이 169석을 차지했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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