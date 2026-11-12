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달러 가치 19개월 만에 최고

김영아 기자
작성 2026.11.12 09:46 조회수
달러 가치 19개월 만에 최고
▲ 달러

미국 물가가 예상보다 가파르게 오르면서 연방준비제도(연준·Fed)의 공격적인 금리 인상 전망이 커지자 달러 가치가 1년 7개월 만에 최고치로 올랐습니다.

현지 시간 11일 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 전날보다 0.6% 오른 102.84로 마감했습니다.

지난해 4월 9일(102.90) 이후 가장 높은 수준입니다.

달러는 유로화와 엔화 대비 각각 0.6% 상승했습니다.

전날 발표된 10월 미국 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4% 올라 시장 예상치(0.3%)를 웃돌았습니다.

에너지·식품을 뺀 근원 CPI도 0.3% 올라 예상치(0.2%)를 넘었습니다.

크리스토퍼 월러 연준 이사는 같은 날 런던의 한 콘퍼런스에서 12월 0.25% 포인트 인상을 지지한다면서도 10월 근원 물가 상승률이 0.3% 이상이면 0.5% 포인트 인상도 검토해야 한다고 밝혔습니다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금금리 선물시장은 12월 연준 회의에서 기준금리를 현재 3.75∼4.00%에서 0.25% 포인트 올릴 확률을 90.7%, 0.5% 포인트 올릴 확률을 9.3%로 반영했습니다.

동결 가능성은 일주일 전 17.3%에서 0%로 떨어지며 인상을 기정사실화하고 있습니다.

유로화는 프랑스 부채 우려에 유가 하락으로 유럽중앙은행(ECB)의 금리 인상 기대가 줄면서 장중 1.1082달러까지 떨어져 지난해 5월 이후 최저치를 기록했습니다.
 
(사진=연합뉴스)
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