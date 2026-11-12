"미 재무·상무, 젠슨 황 스캔들 대응 놓고 백악관서 충돌"

▲ 젠슨 황

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엔비디아의 '젠슨 황 스캔들'에 연루된 싱가포르 기업 메가스피드에 대한 제재 문제를 놓고 스콧 베선트 재무장관과 하워드 러트닉 상무장관이 백악관에서 충돌했던 것으로 전해졌습니다.특히 러트닉 장관이 행정부 내 다른 부처들의 요구에도 메가스피드 등 대중국 반도체 불법 반출 의혹 기업들에 대한 수출 통제 조치를 지연시켜 왔다는 의혹이 제기되면서 논란이 확산하고 있습니다.현지시간 11일 뉴욕타임스(NYT)와 악시오스 보도에 따르면 베선트 장관은 지난 5일 백악관 상황실 회의에서 러트닉 장관에게 메가스피드를 상무부의 '거래제한 명단'에 올리지 않은 이유를 따져 물었습니다.베선트 장관이 "어떻게 메가스피드가 거래제한 명단에 없느냐"고 묻자, 러트닉 장관은 머뭇거리다가 "모르겠다. 알아보겠다"고 답했다고 악시오스는 전했습니다.NYT는 러트닉 장관이 베선트 장관에게 상무부가 이제 메가스피드에 대한 수출 제한 조치를 신속하게 취할 수 있다는 취지로 답했다고 보도했습니다.악시오스의 추가 보도에 따르면 당시 회의에는 피트 헤그세스 국방장관, 마코 루비오 국무장관, 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표도 있었습니다.다른 참석자들은 이 같은 베선트 장관의 입장에 동조했으며, 러트닉 장관은 동의하는 듯하다가 "대통령에게 확인해 봐야겠다"고 작은 목소리로 말했다고 합니다.이에 한 참석자가 "좋다. 그럼 오늘 바로 하면 되지 않느냐"고 반문했고, 참석자들은 오후 5시쯤 대통령 집무실로 이동해 트럼프 대통령에게 관련 문제를 보고했습니다.트럼프 대통령은 이 자리에서 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)에게 전화를 걸어 의견을 구했으며, 머스크는 메가스피드 등에 대한 수출 통제를 강화해야 한다는 베선트, 루비오, 헤그세스 장관과 그리어 대표의 입장을 지지한 것으로 전해졌습니다.러트닉 장관은 해당 조치가 "중국과 무역전쟁을 촉발할 것"이라고 우려했지만, 트럼프 대통령은 결국 "그렇게 하자"며 추진을 승인했다고 악시오스는 보도했습니다.그러나 러트닉 장관은 집무실 회의가 끝난 뒤 "몇 가지 방안을 마련해 다시 보고하겠다"며 추가 검토를 제안한 것으로 알려졌습니다.한 소식통은 다른 참석자들이 "이미 결정이 내려졌으니 실행해 버리라"고 반발했다고 전했습니다.메가스피드는 엔비디아의 인공지능(AI) 반도체를 대량 구매해 동남아시아에서 중국 고객 등을 대상으로 데이터센터 사업을 추진해 온 기업입니다.미국은 2022년 말부터 첨단 AI 반도체의 대중국 수출을 제한해 왔습니다.미 당국은 메가스피드가 이런 규제를 우회해 엔비디아의 반도체를 중국으로 불법 반출했을 가능성을 조사해 왔습니다.특히 최근 미국 AI 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 메가스피드 임원 출신인 앨리스 황과 불륜 관계였던 사실이 드러나면서 논란이 확산했습니다.미 정보당국이 앨리스 황을 중국 정보기관인 국가안전부의 스파이로 판단하고 있다는 보도까지 나오면서 미국 내에서는 첨단 반도체 기술의 중국 유출에 대한 우려와 함께 대중국 수출 통제를 강화해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다.상무부의 거래제한 명단에 오른 기업에 미국산 제품을 수출하려면 미 정부의 사전 허가를 받아야 합니다.그러나 백악관과 정보당국 관계자들이 지난해 가을부터 메가스피드에 대한 조치를 요구했음에도 러트닉 장관과 상무부 고위 당국자들은 이를 받아들이지 않은 것으로 전해졌습니다.메가스피드를 거래제한 명단에 올리는 방안은 앞서 차관급 회의에서도 논의됐지만, 당시 제프리 케슬러 상무부 차관은 러트닉 장관이 결정할 사안이라며 판단을 유보한 것으로 알려졌습니다.이처럼 상무부가 조치를 미루면서 행정부 내부에 불만이 확산했고, 결국 두 장관의 충돌로 이어졌다고 NYT는 전했습니다.다만 상무부 대변인은 "베선트 장관과 러트닉 장관은 그런 대화를 나눈 적이 없다"며 충돌 보도를 부인했습니다.또 기업의 거래제한 명단 등재 여부는 상무부 단독이 아닌 행정부 차원에서 결정하는 사안이라고 강조했습니다.이번 갈등은 이른바 젠슨 황 스캔들로 트럼프 행정부의 반도체 수출 통제 정책이 도마 위에 오른 가운데 불거졌습니다.러트닉 장관은 젠슨 황과 앨리스 황의 관계를 경고하는 행정부 극비 메모를 사전에 회람한 것으로 전해졌습니다.마코 루비오 국무장관은 이 메모를 지난 5월 방중 길에 오른 도널드 트럼프 대통령에게도 보고한 것으로 알려졌습니다.이런 상황에서도 상무부가 엔비디아 반도체의 중국 판매를 승인하고 메가스피드에 대한 조치를 미뤄온 사실이 알려지면서 행정부의 대응을 둘러싼 논란이 커지고 있습니다.지난 5월에도 베선트 재무장관과 헤그세스 국방장관 등이 러트닉 장관과 케슬러 차관에게 관련 조치를 촉구했으나, 이들이 이를 거부했다고 악시오스는 전했습니다.