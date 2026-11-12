"걱정 끼쳐 죄송" 공동 입장문 발표 한 '92·96라인'…훈련장에서 포착된 모습은?

축구대표팀의 손흥민·이재성과 김민재·황인범·황희찬 등 이른바 '92라인'과 '96라인' 선수들이 오늘(12일) 오전 공동 입장문을 발표했습니다.



선수들은 최근 불거진 내분설과 동반 은퇴설에 대해 개인적인 갈등이 아닌 대표팀 발전을 위한 논의였다고 해명했습니다. 또 팬들에게 걱정을 끼친 점을 사과하며 논란을 뒤로하고 대표팀에 집중하겠다는 뜻을 밝혔습니다.



입장문 발표에 앞서 현지시간 11일 카타르 도하에서 진행된 대표팀 훈련에서는 선수들이 한데 어우러져 패스 게임에 참여하고 손흥민과 김민재가 함께 웃는 모습도 포착됐습니다. 이동경 역시 선수들이 대화를 통해 오해를 풀고 좋은 팀 분위기를 만들기 위해 노력하고 있다고 전했는데요.



공동 입장문 발표 전 대표팀의 훈련 현장과 선수들의 모습을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재 : 이정찬 / 구성·편집 : 주현 / 제작 : 스포츠취재부)