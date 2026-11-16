[머그 인사이트] 메타버스 법당에 사람들이 모여드는 이유

불상 대신 주식 차트가 걸린 법당, 채팅창도 없는 온라인 사찰, 촛불을 켜는 가상 성당까지. 요즘 사람들은 현실의 절과 성당이 아닌 화면 속 공간에 모여 기도하고 있습니다.



처음엔 웃자고 만든 '가즈아 법당'이지만, 주가가 오르길 빌고 손실 본 계좌의 명복을 빌다 보면 어느새 진심이 됩니다. 삼성전자 주가가 오르자 천도재 덕분이라는 우스갯소리까지 나옵니다.



조용히 절하는 산사부터 반려동물 추모 공간, 세상을 떠난 가족을 기억하는 하늘정원까지. 개인들이 만든 5백여 개의 작은 가상 공간에는 저마다의 사연과 사람들이 모여듭니다.



한때 대기업들이 거대한 가상 도시를 만들겠다던 메타버스는 이제 작고 소박한 마음의 쉼터로 돌아왔습니다. 화면 속 세상은 가짜일지 몰라도, 그곳에서 나누는 위로와 공감만큼은 진짜입니다.



(취재 구성 : 장훈경 / 편집 : 윤예란 / 디자인 : 조승현 / 인턴 : 권영채 김혜원 신연성 오하경 / 제작 : 지식콘텐츠 IP부)