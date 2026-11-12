'극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀', 박스오피스 1위 탈환…누적 280만 돌파

일본 애니메이션 영화 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'이 박스오피스 1위 자리를 탈환했다.



12일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 지난 11일 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'(치이카와)은 지난 11일 하루 동안 1만 9,659명을 동원해 박스오피스 1위에 올랐다. 누적 관객 수는 282만 5,115명.



'극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'은 개봉 이후 5주 연속 주말 박스오피스 1위를 차지했으나 6주차 평일에 접어들면서 '최종면접'에게 이틀 연속 박스오피스 1위 자리를 내줬다. '하트 오브 비스트'에게도 밀려 박스오피스 순위가 3위까지 떨어졌으나 문화가 있는 날을 기점으로 박스오피스 정상 자리를 탈환했다.



박스오피스 2위는 11일 개봉한 '폴: 레드포인트'로 1만 8,209명을 동원했다. 3위는 재개봉한 '라라랜드'로 1만 5225명을 동원했다.



11일까지 박스오피스 1위를 달렸던 '최종면접'은 1만 2,811명으로 4위까지 떨어졌다. 누적 관객 수는 20만 3,887명이다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)