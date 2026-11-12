강동원X김고은, 백년 원수 가문에서 부부로…넷플릭스 '혼: 삼각의 시간' 제작 확정

배우 강동원과 김고은이 넷플릭스 새 시리즈 '혼: 삼각의 시간'으로 뭉친다.



12일 넷플릭스는 김원석 감독과 박지은 작가의 만남으로 화제를 모은 시리즈 '혼: 삼각의 시간'의 제작을 확정하고, 주연 배우 강동원과 김고은의 캐스팅 라인업을 전격 공개했다.



'혼: 삼각의 시간'은 백 년에 걸친 원수 집안의 두 남녀 '무영'과 '수련'이 왕명으로 혼인을 하게 되면서 펼쳐지는 로맨스 액션 사극이다. 제목의 '혼'에는 결혼(婚)의 의미와 함께 해가 저문 직후 낮과 밤의 경계가 겹쳐지는 '혼(昏)의 시간'이라는 중의적 의미가 담겼다.



강동원은 강 씨 가문의 서자이자 북방악귀로 불리는 '무영' 역을 맡는다. 뛰어난 무예 실력과 성품을 지녔지만 북방에서 그림자처럼 살아가던 그는 혼인 이후 새로운 운명을 맞이하며 강렬한 액션과 드라마틱한 감정선을 선보일 예정이다.



김고은은 한ㅍ씨 가문의 고명딸 '수련'을 연기한다. 세자빈 간택 탈락 후 금혼령에 묶여있던 수련은 원수 가문의 무영과 혼인하지만, 운명에 지지 않는 단단함과 밝은 성격을 지닌 입체적인 캐릭터다.



무엇보다 믿고 보는 제작진의 만남이 시선을 사로잡는다. 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다'와 '미생', '나의 아저씨', '시그널' 등으로 섬세한 연출력을 입증한 김원석 감독이 메가폰을 잡고, '눈물의 여왕', '사랑의 불시착' 등을 집필한 박지은 작가가 각본을 맡아 로맨스와 액션, 판타지를 아우르는 웰메이드 사극의 탄생을 예고한다.



[사진 제공: 강동원(AA그룹), 김고은(BH엔터테인먼트)]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)