"엔비디아 이사회, 젠슨 황 해임 준비…'불륜' 시인 3일 만에"

▲ 젠슨 황

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 외도 사실을 시인한 지 불과 3일 만에 이사회가 그의 해임 준비 수순에 들어갔습니다.엔비디아 이사회는 황 CEO의 거취를 결정하기 위한 회의를 현지시간 11일 열 계획이라고 미 일간 월스트리트저널(WSJ)이 사안에 정통한 관계자들을 인용해 보도했습니다.엔비디아 이사회는 지난 8일 독립 위원회를 꾸려 조사에 나서면서도 "국가 안보나 엔비디아 기밀이 유출됐다고 볼 근거는 없다"며 "젠슨과 경영진을 믿는다"고 언급하는 등 신뢰를 보냈지만 사흘 만에 이 같은 태도가 뒤집혔습니다.특히 이날 회의는 미 연방검사 출신 한국계 변호사 준 김을 조사 책임자로 선임한 지 불과 하루 만에 열리는 것입니다.이에 따라 사실상 면밀하고 상세한 조사가 제대로 이뤄지기도 전에 CEO를 해임하는 모양새입니다.불륜 상대방인 앨리스 황(중국명 황러)이 중국 정보기관의 첩자로 지목되면서 이번 사건이 단순 불륜이 아니라 국가 안보 관련 사안으로 비화했기 때문으로 풀이됩니다.앞서 IT 전문매체 디인포메이션은 앨리스 황이 젠슨 황 CEO와 관계를 악용해 중국 수출이 금지된 엔비디아 칩 75억 달러(약 10조 원) 상당을 밀반입했다고 보도했습니다.여기에 황 CEO가 직속 부하인 엔비디아 여성 임원과도 혼외관계를 맺었다는 의혹까지 추가로 제기되면서 젠슨 황을 해임하는 쪽으로 입장을 선회한 것으로 보입니다.엔비디아는 다른 미국 기업들과 마찬가지로 이해 상충 등 문제를 들어 사내의 부적절한 관계를 금지하는 강령을 두고 있고, 이와 같은 행위에 대한 제보가 접수되면 즉시 조사에 착수하도록 규정하고 있습니다.다만 기존에 제기됐던 의혹과 관련한 본격적인 조사 전에 황 CEO를 자리에서 물러나게 하는 것은 조사의 독립성과 객관성을 확보하기 위한 목적일 가능성도 있습니다.그동안 산업계와 경영학계 등 기업 윤리 전문가들은 최소한 조사가 진행되는 동안만이라도 황 CEO를 직무에서 배제해야 한다는 지적이 이어져 왔습니다.시장에서는 황 CEO가 물러나게 되면 누가 그 자리를 이어받을지에 대해 촉각을 곤두세우고 있습니다.후보로는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)와 엔비디아의 소프트웨어 플랫폼 '쿠다'를 만든 이언 벅 부사장과 함께 황 CEO의 자녀들인 매디슨 황, 스펜서 황과 사위인 니코 카프레즈 부사장이 거론되고 있습니다.(사진=게티이미지)