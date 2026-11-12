"정숙하라" 병사가 장관 향해 '호통'…헤그세스 어땠길래

▲ 알링턴국립묘지에서 열린 재향군인의 날 기념 행사에 참석한 피트 헤그세스 부부

피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관과 그 일행이 알링턴국립묘지에서 웃고 떠들다가 경비병에게 호되게 혼나는 일이 벌어졌습니다.현지 시간 11일, 미국 재향군인의 날을 맞아 헤그세스 장관은 도널드 트럼프 대통령이 참석하는 기념 행사를 위해 알링턴국립묘지를 찾았습니다.행사가 끝난 뒤 헤그세스 장관은 '무명용사의 묘' 앞 건물 계단에서 일행과 함께 사진을 찍었습니다.사진 촬영이 끝나자 일부 사람들이 웃고 떠드는 소리가 방송사 카메라에 담겼습니다.그러자 무명용사의 묘를 순찰하던 경비병이 갑자기 이들을 향해 돌아섰습니다.이어 "모든 방문자는 항상 정숙과 경의를 표하는 분위기를 유지해야 한다"고 큰소리로 외쳤습니다.미 국방부 최고위직 인사들이 경비병에게 호통을 들은 것입니다.CNN은 헤그세스 장관 일행에 그의 부인과 장관 비서실장 리키 부리어, 부비서실장 패트릭 위버, 수석고문 겸 부보좌관 태미 래다보 등이 포함돼 있었다고 전했습니다.경비병은 곧바로 다시 순찰을 시작했습니다.이후 헤그세스 장관이 계단을 올라가 자리를 떠나면서 해당 경비병을 손으로 가리키는 모습이 카메라에 잡혔습니다.무명용사의 묘에는 제1·2차 세계대전과 한국전쟁에서 목숨을 잃었지만 신원이 확인되지 않은 미국 장병들의 유해가 묻혀 있습니다.알링턴국립묘지의 가장 높은 곳에 있으며, 가장 엄숙한 분위기가 유지되는 장소입니다.지난 1926년 3월부터 현재까지 100년이 넘도록 하루도 빠짐없이 경비가 이어지고 있습니다.미 육군 제3보병연대 소속 경비병이 하루 24시간 동안 총검으로 무장한 채 순찰하고 있습니다.무명용사 묘 경비병은 까다로운 조건과 절차, 시험을 거쳐 선발된 정예 중의 정예입니다.이번 경비병도 묘 주변에서 떠드는 사람들이 국방장관 일행이라는 이유로 예외를 두지 않고 현장에서 지켜야 할 규율을 강조한 것입니다.미국 언론들은 해당 경비병이 헤그세스 장관 일행을 "꾸짖었다"(scold), "질책했다"(reprimand) 등의 표현으로 보도했습니다.숀 파넬 국방부 대변인은 성명을 통해 "장관과 국방부 전체는 미국을 안전하게 지킨 우리의 남녀 장병의 희생을 항상 존중해 왔으며 앞으로도 그럴 것"이라고 밝혔습니다.이어 "이 엄숙한 날을 기념하는 동안 한 병사는 모든 이가 예의를 지키도록 정확하고 정중하게 상기시켰다"고 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)