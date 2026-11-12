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'6년 열애' 크러쉬♥조이, '삐그덕' 듀엣 라이브 공개…반려견 안고 달달 케미

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작성 2026.11.12 09:32 조회수
'6년 열애' 크러쉬♥조이, '삐그덕' 듀엣 라이브 공개…반려견 안고 달달 케미
공개 열애 중인 가수 크러쉬와 그룹 레드벨벳의 조이가 달콤한 듀엣 라이브로 변함없는 애정전선을 과시했다.

크러쉬는 지난 11일 자신의 SNS와 유튜브 채널을 통해 "'삐그덕' Live with 조이"라는 제목의 라이브 클립 영상을 게재했다.
크러쉬 조이 (사진=게티이미지코리아)

공개된 영상에는 크러쉬의 반려견 두부를 품에 안은 조이와 그의 옆에 나란히 앉은 크러쉬의 모습이 담겼다. 두 사람은 얼굴을 직접 드러내지는 않았지만, 편안한 분위기 속에서 함께 노래를 부르고 율동을 맞추며 달달한 케미스트리를 자아냈다. 특히 두 사람 특유의 독특하면서도 맑은 음색이 어우러져 원곡과는 또 다른 매력의 보컬 합을 완성했다.

지난 2020년 5월 크러쉬의 싱글 '자나깨나'로 처음 음악적 호흡을 맞췄던 두 사람은 이듬해인 2021년 8월 열애를 인정하고 연예계 대표 공식 커플로 사랑을 이어오고 있다.

한편, 크러쉬는 지난달 21일 아이유가 피처링으로 참여한 신곡 '삐그덕'을 발매하고 활발한 음악 활동을 펼치고 있다. 조이는 지난 9일 첫 공개된 티빙 오리지널 드라마 '유일무이 로맨스'에서 취업 준비생 공유일 역을 맡아 시청자들과 만나고 있다.

[사진=크러쉬 유튜브 캡처]

강선애 기자  

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
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