국고채 담합 과징금에 일부 증권사 손실…"실적 부담 확대"

▲ 김근성 공정거래위원회 상임위원이 11일 세종시 정부세종청사에서 국고채 입찰 관련 15개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 제재 결과를 브리핑하고 있다.

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공정거래위원회의 국고채 입찰 담합 과징금 부과로 증권사들의 4분기 실적 부담이 커질 전망입니다.공정위가 전날 국고채 전문딜러(PD) 10개 증권사와 5개 은행 등에 부과한 과징금은 총 1조 6천265억 원으로, 이 가운데 증권사의 부담액은 1조 3천760억 원입니다.과징금이 한꺼번에 비용으로 반영되면서 이미 일부 증권사의 순이익이 크게 줄었습니다.12일 금융투자업계에 따르면 KB증권은 지난달 발표했던 3분기 잠정실적에 과징금 3천322억 원을 반영해 전날 정정공시했습니다.이에 연결 순이익이 기존 2천730억 원에서 591억 원 순손실로 돌아섰습니다.키움증권도 순이익이 2천386억 원에서 1천778억 원으로 감소했습니다.다른 증권사들도 이미 발표한 3분기 실적을 정정하거나 4분기에 관련 비용을 반영할 가능성이 있어, 과징금 부담이 연말 실적 전반으로 번질 수 있다는 증권가 분석입니다.같은 규모의 과징금이라도 이익 체력이 작은 증권사일수록 충격이 더 커질 수 있습니다.SK증권 장영임 연구원은 "과징금에 따른 재무적 부담은 금융지주보다 증권사가, 증권사 중에서도 중소형 증권사가 클 것으로 보인다"고 밝혔습니다.NH투자증권과 미래에셋증권의 4분기 실적 부담이 높아졌고, 대신증권은 상대적으로 이익 규모가 작아 적자 가능성도 있다고 봤습니다.다만 실적 부담이 커졌다고 해서 곧바로 증권주의 투자 매력 훼손으로 이어지는 것은 아니라는 평가도 나왔습니다.업황 둔화 우려로 증권주가 이미 큰 폭으로 조정된 만큼 과징금 부담이 상당 부분 주가에 선반영 됐다는 판단입니다.NH투자증권 윤유동 연구원은 "기존에 예상했던 하반기 감익에 과징금이 더해지며 단기 실적 부담은 확대될 전망"이라면서도 "업황 둔화에 대한 우려로 주가가 이미 크게 조정된 만큼 추가 비용을 고려하더라도 저평가 매력은 유효하다"고 평가했습니다.NH투자증권은 최근 증권업의 주가순자산비율(PBR)이 0.7배 수준까지 낮아졌고 주요 고배당주의 올해 예상 배당수익률도 약 9%에 이른다는 점을 근거로 들었습니다.단기적으로는 과징금이 실적을 누르겠지만, 중장기적으로는 낮아진 주가와 배당 매력을 함께 봐야 한다는 설명입니다.(사진=SK증권 제공, 연합뉴스)