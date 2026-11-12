울산, 김현석 감독과 올 시즌 끝으로 동행 마무리

▲ 울산 김현석 감독

프로축구 K리그1 울산 HD 김현석 감독이 올 시즌을 마지막으로 팀 지휘봉을 내려놓습니다.울산은 오늘(12일) "김현석 감독과 상호 합의로 계약을 연장하지 않기로 했다"고 알렸습니다.구단은 "위기 수습이라는 감독의 임무를 다한 후 팀의 새로운 장기 비전과 체질 개선을 위해 상호 합의 하에 내린 결단"이라고 설명했습니다.지난해 12월 울산의 제14대 사령탑으로 선임된 김 감독은 이로써 1년 만에 팀과 동행을 마무리하게 됐습니다.울산은 지난해 K리그1 4년 연속 우승에 도전했지만 성적 부진을 거듭하며 두 차례나 사령탑을 교체한 끝에 9위로 시즌을 마감한 뒤 김 감독에게 지휘봉을 맡겼습니다.김 감독은 선수 시절 '가물치'라는 별명과 함께 큰 사랑을 받으며 K리그에서는 울산 유니폼만 입고 그라운드를 누볐던 '원클럽맨'입니다.김 감독은 올해 특유의 소통 리더십과 끈끈한 결속력을 바탕으로 빠르게 팀을 수습했고, 울산은 현재 K리그1 3경기를 남겨놓고 2위에 올라 있습니다.그러나 구단과 김 감독은 현재의 안정에 안주하기보다, 미래를 위한 장기적인 체질 개선이 필요한 시점이라는 데 뜻을 같이했습니다.울산은 "김현석 감독이 닦아놓은 안정적인 기반 위에서, 구단의 발전을 위한 장기적인 게임 모델 구축과 새로운 운영 구조를 만들기 위한 체질 개선에 돌입할 것"이라고 밝혔습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)