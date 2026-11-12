"젠슨 황 불륜" 경고했다 '조롱'…31살 투자자 반년 뒤 반전

젠슨 황 엔비디아 최고경영자와 중국 스파이 의혹을 받는 여성의 관계를 반년 전 경고했다가 조롱까지 받았던 31살 공매도 투자자가 뒤늦게 주목받고 있습니다.



뉴욕타임스와 월스트리트저널에 따르면 뉴욕의 공매도 투자업체 컬퍼 리서치 창업자 크리스천 라마르코는 지난 5월 13일 엔비디아의 중국 사업에 의혹을 제기하는 40쪽 분량의 보고서를 발표했습니다.



보고서에는 황 CEO와 주요 고객사인 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드의 임원이었던 앨리스 황 사이의 "불편할 정도로 가까운 관계"를 지적하는 내용도 담겼습니다.



라마르코는 지난해 뉴욕타임스와 블룸버그통신이 두 사람이 아시아에서 다른 기술기업 경영진들과 어울린 사실을 보도한 것을 계기로 조사에 나섰다고 밝혔습니다.



이후 한동안 조사를 중단했던 라마르코는 미국 서버 제조업체 슈퍼마이크로컴퓨터 관계자들이 수출통제를 위반해 엔비디아 반도체를 중국으로 밀반입한 혐의로 기소되자 지난 3월 조사를 재개했습니다.



그는 엔비디아와 메가스피드의 전·현직 직원들을 접촉하고 싱가포르·말레이시아 기업 공시자료와 대만에서 촬영된 영상 등을 분석한 끝에 보고서를 발표했습니다.



그러나 당시 시장은 보고서에 별다른 관심을 보이지 않았고, 발표 당일 엔비디아 주가는 오히려 상승했습니다.



라마르코에게는 그를 비하하거나 "조심하라"고 경고하는 메시지까지 날아들었습니다.



하지만 최근 황 CEO가 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 앨리스 황과의 불륜을 인정하면서 상황은 달라졌습니다.



보고서는 온라인에서 급속도로 확산했고, 라마르코의 관련 게시물은 수백만 건의 조회수를 기록했습니다.



보고서 발표 이후 엔비디아 시가총액은 1조 달러 이상 감소했는데, 라마르코가 이번 공매도로 얼마나 수익을 거뒀는지는 밝혀지지 않았습니다.



라마르코는 뉴욕타임스에 "모두가 우리를 조롱했지만, 이제는 모두가 우리를 칭찬하고 있다"고 밝혔습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 김민지, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)