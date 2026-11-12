'듄3' 티모시 샬라메, 삭발로 흑화 예고…말론 브란도·히스 레저에서 영감

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액션 블록버스터 '듄: 파트 3'의 티모시 샬라메가 6년간 함께한 '폴'의 마지막 이야기를 통해 한층 깊어진 연기를 선보일 예정이다.'듄: 파트 3'는 절대 권력을 상속받고 폭군이 되어버린 '폴'(티모시 샬라메)과 그에 맞서는 사막의 전사 '챠니'(젠데이아), 그들이 마주하게 되는 거대한 전쟁과 운명적 대립을 그린 액션 블록버스터.경이로운 비주얼과 웅장한 스케일로 전 세계를 사로잡은 '듄' 시리즈의 중심에는 '폴'과 함께 성장해 온 티모시 샬라메가 있다. 라이징 스타에서 할리우드를 대표하는 대세 배우로 자리매김한 그가 시리즈의 대미를 장식할 '듄: 파트 3'로 또 한 번의 강렬한 변신을 예고한다.'콜 미 바이 유어 네임'으로 단숨에 영화계의 주목을 받은 티모시 샬라메는 이후 '작은 아씨들', '레이니 데이 인 뉴욕' 등에서 섬세한 연기와 독보적인 매력으로 전 세계에 두터운 팬층을 형성했다. '콜 미 바이 유어 네임', '컴플리트 언노운', '마티 슈프림'으로 아카데미 시상식 남우주연상 후보에 세 차례 이름을 올렸으며, '컴플리트 언노운'으로 제31회 미국배우조합상 영화 부문 남우주연상을, '마티 슈프림'으로 제83회 골든글로브 시상식 뮤지컬·코미디 영화 부문 남우주연상을 수상하며 연기력을 입증했다.루카 구아다니노, 그레타 거윅, 웨스 앤더슨, 크리스토퍼 놀란, 드니 빌뇌브 등 거장 감독들의 선택을 받아온 그는 '웡카'와 '듄' 시리즈의 흥행까지 이끌며 할리우드 대세로 자리매김했다. 장르를 넘나드는 폭넓은 연기 스펙트럼과 탁월한 작품 선구안으로 매 작품 새로운 얼굴을 보여준 그가 6년간의 여정을 함께 해온 인생 캐릭터 '폴'의 장대한 결말을 이끈다.2019년 '듄'의 첫 촬영부터 2025년 '듄: 파트 3' 촬영까지, 티모시 샬라메는 6년에 걸쳐 '폴'의 변화를 그려왔다. 자신의 운명을 알지 못한 채 사막에서의 생존을 위해 고군분투하던 멸문한 가문의 후계자에서 프레멘을 이끄는 지도자로, 마침내 전 우주를 지배하는 황제로 거듭난 '폴'. 티모시 샬라메는 인물의 변화에 따라 불안과 두려움을 품은 청년의 눈빛부터 군중을 압도하는 지도자의 카리스마까지 폭넓게 선보이며 시리즈의 몰입감을 이끌었다. 배우로서의 성장과 인물의 여정이 함께 쌓인 만큼 '듄'시리즈의 대미를 장식할 이번 작품에서 선보일 한층 깊어진 연기에 기대가 모인다.티모시 샬라메는 '폴'의 변화를 위해 영화사에 한 획을 그은 두 배우의 연기에서 영감을 얻었다. '지옥의 묵시록'에서 삭발과 나직한 독백으로 '커츠' 대령의 광기를 드러낸 말론 브란도, '다크 나이트'에서 그로테스크한 광대 분장과 예측 불가한 연기로 '조커'를 완성한 히스 레저가 그 주인공이다.티모시 샬라메 역시 이번 작품에서 청년의 모습을 벗고 절대 권력을 쥔 황제 '폴'로 과감한 변신에 나섰다. 이를 위해 트레이드마크였던 웨이브 헤어를 짧게 밀어내는 삭발 투혼까지 감행했다. 전편의 결말로부터 19년이 흐른 뒤 우주의 절대자로 돌아온 그는 냉혹한 눈빛과 압도적인 위압감으로 무자비한 성전을 이끄는 어둠의 카리스마를 발산한다. 영원한 사랑을 맹세했지만 신념을 지키기 위해 자신의 곁을 떠난 '챠니'와의 대립까지 예고된 가운데, 원치 않던 폭군으로 거듭난 '폴'이 직면할 거대한 감정의 소용돌이를 그려낼 티모시 샬라메의 열연에 관심과 기대가 쏠린다.티모시 샬라메의 역대급 인생 캐릭터와 함께 압도적 피날레를 완성할 '듄: 파트 3'는 오는 12월 16일 전 세계 최초로 국내 극장에서 만날 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)