김윤석, '추격자' 나홍진 감독과 불화설 직접 해명 "40시간 촬영은 갈등 때문 아니야"

배우 김윤석이 데뷔 39년 만의 첫 예능 출연에서 진솔한 비하인드와 유쾌한 입담으로 시청자들을 사로잡았다.



지난 11일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 김윤석은 첫 예능 출연을 앞두고 배우 최민식의 편안하고 푸근한 모습을 참고했다고 밝혀 시작부터 웃음을 자아냈다. 작품 속 강렬한 카리스마와 달리 실제로는 "굉장히 게으른 편이고, 나사가 조금 풀려 있다"며 소탈하고 친근한 반전 매력을 드러냈다.



이날 김윤석은 '타짜'의 아귀 캐릭터 구축 과정부터 '추격자' 촬영 당시 불거졌던 나홍진 감독과의 불화설에 대해서도 직접 입을 열었다. 그는 나홍진 감독과 매우 친한 사이라고 밝히며, 40시간 연속 촬영으로 나 감독과 다퉜다는 루머를 해명했다. 당시 하정우와 함께 마지막 격투 장면을 촬영하던 중 피 분장과 장면의 연결을 고려해 배우들이 촬영을 이어가기로 결정했다며, 그동안 알려진 이야기와는 다른 실제 현장 비하인드를 전했다.



또한 김윤석은 배우 송강호와의 특별한 인연도 공개했다. 연극 무대에서부터 오랜 인연을 이어온 두 사람은 2008년 청룡영화상에서 시상자와 수상자로 마주했던 특별한 순간을 남겼다. 당시 영화 '추격자'로 각종 영화제 남우주연상을 휩쓸었던 김윤석은 "올해는 나의 해다"라는 수상 소감에 얽힌 비하인드를 전했다. 특히 시상자로 나선 송강호가 "올해는 이분의 해입니다"라고 소개했던 장면을 회상하며, 오랜 시간 배우의 길을 함께 걸어온 두 사람의 각별한 인연을 되짚었다.



팬들과의 특별한 일화도 공개됐다. 무대인사에서 본 "나보다 늙은 내 새끼", "따님, 아버님을 제게 주십시오" 등의 팬 플래카드 문구를 소개해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. '슈퍼스타K' 시절부터 음악 서바이벌 마니아임을 인증하며 가수 서기의 열렬한 팬임을 고백해 순수한 면모를 보이기도 했다.



방송 말미에는 오는 18일 개봉을 앞둔 영화 '폭설'에 대한 자신감을 드러냈다. 퇴직을 앞둔 역장 갑수 역으로 구교환과 호흡을 맞춘 김윤석은 "스릴러에 코미디가 많이 들어가 있다. 지루할 새가 없다"며 작품에 대한 기대감을 높였다.



이날 김윤석은 첫 예능 출연을 통해 오랜 시간 쌓아온 배우로서의 깊이와 작품 밖 인간적인 매력을 동시에 보여줬다. 강렬한 연기 뒤에 감춰진 유머 감각부터 작품을 향한 진지한 태도, 팬들을 향한 따뜻한 애정까지. 스크린 안팎을 넘나드는 김윤석의 다채로운 모습이 시청자들에게 새로운 즐거움을 선사했다.



한편 김윤석과 구교환 주연의 미스터리 드라마 영화 '폭설'은 오는 18일 극장에서 개봉한다.



[사진: tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 영상 캡처]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)