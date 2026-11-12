'갈등설' 손흥민-96라인, 공동 입장문…"같은 목표 향해 나아갈 것"

▲ 사우디아라비아와 평가전을 앞둔 한국 축구 대표팀 손흥민과 김민재가 현지 시간 11일 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련을 하고 있다.

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축구 대표팀의 핵심 자원인 '92라인' 손흥민(LAFC)·이재성(마인츠)과 '96라인' 황희찬(샬케)·황인범(포르투)·김민재(뮌헨)가 세간에 불거진 갈등설을 씻어내고 한국 축구 발전의 대의를 향해 손을 맞잡았습니다.카타르 도하에서 11월 A매치 원정 2연전(13일 사우디아라비아·17일 카타르)을 준비하는 대표팀의 최고참급인 손흥민, 이재성(이상 34), 황희찬, 황인범, 김민재(이상 30)는 오늘 공동 명의의 입장문을 발표했습니다.이들은 입장문에서 "저희는 오랜 시간 한국 축구를 위해 함께 뛰어왔고, 앞으로도 같은 목표를 향해 나아갈 동료"라며 "서로의 역할과 책임을 존중하고 신뢰하며, 한국 축구의 다음 페이지를 써 내려갈 젊은 선수들에게도 좋은 본보기가 되도록 함께 노력하겠다"고 밝혔습니다.이어 "이번 소집에서 함께 모여 대표팀에 관한 서로의 생각을 솔직하게 나눴다"며 "그동안 충분히 이야기하지 못했던 부분을 직접 듣고 또 설명하면서 서로의 입장을 더 잘 이해할 수 있었다"고 전했습니다.특히 "무엇보다 저희 모두가 같은 마음이라는 것을 다시 확인했다. 잠시 정체한 대한민국 축구가 지금보다 더 발전해야 하고, 역사와 위상에 걸맞은 경기력과 성적으로 국민 여러분의 응원에 보답해야 한다"며 "당연히 그 마음은 이전에도 같았고, 지금도 변함이 없다"라고 강조했습니다.이들은 특히 "(불화설에 대해) 분명히 말씀드리고 싶은 것은, 저희 대표팀 선수들이 특정 선수와의 개인적인 갈등이나 특정 사안에 대한 이해관계에서 비롯된 것이 아니라, 대표팀이 더 나아져야 한다는 공통된 문제의식에서 출발했다는 점"이라며 "은퇴를 조건으로 특정한 요구를 관철하려 했다는 것은 전혀 사실이 아니다"라고 강조햅니다.'92라인' 손흥민, 이재성과 '96라인' 황희찬, 황인범, 김민재는 2026 북중미 월드컵 이후 주장의 리더십과 소통에 아쉬움을 느끼며 갈등설이 이어졌습니다.급기야 황희찬, 황인범, 김민재는 9∼10월 A매치 4연전의 마지막 경기였던 우즈베키스탄전 이후 '대표팀 은퇴 소동'까지 불거지는 등 '92라인'과 '96라인' 간 감정의 틈은 더욱 벌어지는 모양새로 이어졌습니다.이런 가운데 로베르트 모레노 감독은 11월 A매치 2연전을 앞두고 손흥민, 이재성, 황희찬, 황인범, 김민재 등 '갈등설 당사자'들을 모두 발탁하며 대표팀 조직력 끌어올리기에 집중했습니다.모레노 감독은 "명단에 있는 모든 선수는 대표팀과 나라를 위해 모든 것을 바치고자 하기 때문에 포함됐다. 그게 선수의 재능보다 우선하는 첫 번째 조건이며, 그 점을 확신하지 못하는 선수라면 저는 소집하지 않았을 것"이라고 말했습니다.그는 특히 "(우즈베키스탄과) 경기 후에 나온 이야기들은 내부에서 얼굴을 맞대고 나누었고, 함께 전진해 나가겠다. 협회와 저는 선수들과 대화를 나누었고, 결국 모두가 원하는 것은 같다. 대표팀이 경쟁력을 갖추고 가능한 한 많은 경기에서 이기도록 준비하는 것"이라고 덧붙였습니다.이들 5명은 지난 10일 시작된 대표팀의 완전체 훈련부터 갈등설을 씻어내려는 노력을 보이지 않게 했습니다.회복조에 포함된 손흥민과 황희찬은 그라운드 주변을 돌면서 서로 이야기를 나눴고, 11일 훈련에선 손흥민, 황희찬, 김민재 등이 같은 조에서 볼 뺏기를 하며 대표팀 분위기를 끌어올리는 데 애를 썼습니다.결국 이들 5인방은 갈등설을 씻어내는 차원에서 함께 머리를 맞대고 입장문을 발표하기에 이르렀습니다.이들은 "국민 여러분께서 기대하시는 것은 저희의 설명보다 경기장에서 보여드리는 진심과 좋은 경기력이라는 것을 잘 알고 있다"라며 "이번 평가전에서도 한마음으로 최선을 다해 한국 축구의 역사와 위상에 걸맞은 경기력과 자세로 여러분의 격려와 응원에 보답하겠다"라고 약속했습니다.(사진=연합뉴스)