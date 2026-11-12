"덜 거지 같은 거 골라!"…망해가던 재래시장 살려낸 '반전 아이템' [취재파일]

스카프리오? 스카프 아저씨의 등장

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목욕탕이 힙해졌다? '사우나 모자' 쓸어 담는 2030

40년 터줏대감 그릇 가게에 부는 '젊은 바람'

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지하 골목까지 꽉 찬 '옥반지' 열풍 (feat. 옆집 사장님)

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지난 5일과 6일, 이틀에 걸쳐 서울 남대문시장에 다녀왔습니다. 보통 재래시장 하면 '요즘 장사 안된다' 이런 이야기부터 떠올리실 텐데요. 이틀 동안 제가 본 남대문시장은 말 그대로 발 디딜 틈이 없었습니다. 남대문시장의 반전 매력, 지금부터 하나씩 풀어보겠습니다.시장 한복판에서 유독 사람들이 구름처럼 몰려 있는 곳이 있었습니다. 바로 SNS를 휩쓴 '스카프 아저씨', 이른바 '스카프리오'의 매장입니다.[자 열심히 고르다 보면 조금 덜 거지 같은 게 있을 거야. 언니야 그걸 집으셔야 돼.]같은 자리에서 20년 정도 됐는데 최근 알고리즘을 타면서, 상인들 사이에도 "완전히 종교다"라는 말이 나올 정도로 인기가 대단합니다. 재밌는 건, 제가 첫날인 목요일에 갔을 땐 정작 아저씨가 자리에 없었거든요. 인파가 몰리자 안전사고를 우려해 가게 문을 열었다 닫았다 하는 게릴라식 영업을 하고 있었던 겁니다. 그런데도 빈 매장 앞에 사람들이 바글바글 몰려 있어서, 지나가던 외국인 관광객이 "여긴 아무것도 없는데 왜 이렇게 사람이 많냐"고 저한테 물어볼 정도였습니다.다음 날인 금요일, 아저씨가 등장하자 말 그대로 인산인해를 이뤘습니다. 심지어 아저씨가 부른 사설 경호업체까지 등장해 통행로를 통제하더라고요. 저희 취재진 접근도 막을 정도로 통제가 삼엄해 아쉽기도 했지만, 안전사고를 막으려 비장한 표정으로 애쓰는 모습이 꽤 인상적이었습니다. 스카프 6장에 1만 원, 1시간 넘게 줄을 서서 아저씨를 만난 손님들은 물건만 사러온 게 아니라, 특유의 유쾌한 에너지를 얻으러 온 경우가 대부분이었습니다.[박희선 / 서울 노원구 : 인스타 보고 너무 재밌어서 왔는데…너무 신기하고 그렇네요 재밌어요.][이경진·윤선희/경기 고양시 일산 : (사람들이) 많이 웃고 싶은가 봐요. (웃을 일이 별로 없는데.) 기운도 받고, 웃고 싶고.]더 반가운 건 이 열기가 시장 전체로 번지고 있다는 점입니다. 사실 제가 매고 있는 이 스카프도 아저씨가 안 나온 날 다른 매장에서 산 건데요. 아저씨를 보러 왔다가 다른 매장을 이용하기도 하고, 온 김에 음식도 사 먹으면서 침체됐던 시장 전체가 살아나는 분위기였습니다.사우나 용품 상점들에는 20~30대가 많았습니다. 요즘 젊은 층 사이에서 찜질방 아이템을 패션처럼 즐기는 '사우나코어'가 유행이라죠. 온라인에서는 사우나용품 필수템을 추천하고 사우나 가방을 꾸미는 게 유행이 됐습니다. 그중에서도 눈길을 끈 건 사우나 모자였습니다. 우연히도 제가 간 매장이 두피와 얼굴까지 덮는 형태의 사우나 모자를 처음 만든 곳이라고 하더라고요.[안선희/목욕용품 가게 상인 : 30~40대가 엄청 늘었어요. 주말엔 20대, 신나죠, 신나죠!]동네 목욕탕 갈 때나 찾던 물건들 파는 상점이 이제는 젊은 사람들 사이에서 '성지순례' 코스가 된 겁니다.40년 넘게 한 자리를 지킨 그릇 가게도 분위기가 완전히 달라졌습니다. 예전엔 혼수나 업소용 세트가 주력이었다면, 요즘엔 젊은 세대가 와서 개성 있는 그릇을 낱개로 골라 가면서 특색 있는 그릇을 구해오는 게 중요해졌다고 합니다. 코로나 이후 한때 침체기를 겪었던 사장님이 외국까지 견학 다니며 연구한 끝에 과감하게 방향을 튼 건데요. 재밌는 건 70대 사장님 눈엔 요즘 취향이 영 낯설었다는 겁니다. 저한테도 시종일관 "이걸 왜 사는지 모르겠어" 하면서도 어떻게든 이해해 보려 하시더라고요.[박병수 / 그릇 가게 상인 : 옛날에는 이런 민무늬(접시)를 썼는데 지금은 이게 뭐예요? 너구리, 이런 접시들을 좋아해요, 캐릭터 있는…]예전엔 하얀 민무늬 접시가 최고였는데, 요즘은 귀여운 모양의 접시나 소품이 불티나게 팔리니까요. 아들과 마찰을 빚어가면서까지 젊은 취향에 맞춰 물건을 들여놓으면서, 지금은 전국에서 손님들이 가족 단위로 찾아와 1만 원어치든 10만 원어치든 원하는 걸 사며 행복해하는 모습을 보며 기쁘다고 합니다.마지막으로 신기했던 곳은 액세서리 상가였습니다. 간판조차 없고 지하 옷 가게들 사이에 위치한 곳인데도 사람들이 꽤 많이 몰려 있었거든요. '할머니 반지'의 대명사였던 옥반지가 힙한 패션 아이템으로 다시 태어나면서, 국내 젊은 층은 물론 외국인 관광객들까지 일부러 찾아올 정도였습니다. 원래 시장을 취재할 때 상인분들 동의를 얻기가 쉽지 않은데요. 저희가 옥반지 가게 앞을 찍고 있으니까, 바로 옆 옷 가게 사장님이 "우리 가게도 좀 찍어달라"며 유쾌하게 끼어드시더라고요. 사실 그분은 옥반지 집이 잘돼서 주말마다 자기 옷가게 앞까지 손님이 꽉 차는 바람에 반대편으로 이사 가신 분이었거든요. 그런데도 시장 상인들 대부분이 카메라를 반길 정도로 남대문시장에 활기가 돌고 있었습니다. 이틀 동안 현장을 돌아다녀 보니, 결국 우리가 그리워했던 건 이런 사람 냄새가 아니었을까 싶었습니다. 정겨운 상인들과 대화를 나누면서 저 역시 기분 좋은 에너지를 듬뿍 얻어 왔는데요. 남대문시장은 그렇게 뜨거운 제2의 전성기를 맞고 있었습니다.