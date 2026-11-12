문체부, 문화진흥 관련 4개 기관 통합…한국문화진흥원 설립 추진

문화체육관광부가 산하 문화진흥 관련 4개 기관의 통합을 추진합니다.



문체부는 가칭 '한국문화진흥원'의 설립을 추진하는 특별전담팀(TF)을 발족하고 오늘 (12일) 첫 회의를 개최합니다.



정부의 '공공기관 기능개혁 추진방안'에 따라 한국문화정보원, 한국문화예술교육진흥원, 지역문화진흥원, 한국공예디자인문화진흥원 (전통문화본부, 한복센터) 등 문화진흥 관련 4개 기관을 통합하는 방안입니다.



문체부는 지난 9월부터 각 기관과 간담회를 통해 의견을 수렴한 뒤 문체부 및 각 기관 구성원을 비롯해 법률·노무 전문가가 참여하는 TF를 구성했습니다.



TF는 향후 기관 명칭 확정, 관련 법령 개정안 마련, 통합 이후 신설 조직과 인력 등 통합에 필요한 제반 사항을 중심으로 논의를 이어갈 예정입니다.



(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)