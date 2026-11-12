김민석 "정청래와 대화 노력"…최민희 '하이에나' 발언엔 사과

▲ 발언하는 김민석 대표

더불어민주당 김민석 대표가 신천지 당원 집단가입 의혹을 둘러싼 당내 갈등과 관련해 정청래 전 대표와 만나 대화로 문제를 풀기 위해 노력하고 있다는 취지로 말했습니다.김 대표는 오늘(12일) 당 유튜브 방송 '민티 07'에 출연해 정 전 대표와 직접 만나 갈등을 풀어야 한다는 당 중진들의 의견에 대해 "만나서 대화로 풀어 가자는 것에 대해서는 좋다고 생각한다"며 "그렇게 하려고 생각하고 있고 그런 노력을 하고 있다"고 했습니다.이어 "바로 다 반영되지는 않지만 그런 시도도 하고 있다"며 "계속해서 그런 각도에서 이 문제는 풀어 가도록 노력하겠다"고 덧붙였습니다.김 대표는 최근 의원총회에서 신천지 문제와 관련해 사과하고 당 자체 조사 결과를 전면 공개하지 않기로 한 데에는 중진들의 권유가 있었다고 밝혔습니다.그는 의총 전날 당 중진들과 만찬을 가졌다면서 "이 문제를 최대한도로 덜 갈등적인 방식으로 푸는 것이 좋겠다는 권유가 있었고 그것이 마지막 판단을 하는 데 상당히 영향을 미쳤다"고 말했습니다.한편 김 대표는 친청(친정청래)계 인사인 최민희 최고위원이 전날 지역구 당원 등이 참여하는 단체 대화방에서 국회 취재 사진·영상 기자들을 '하이에나 떼'라고 표현해 논란을 빚은 데 대해 사과했습니다.그는 "기자나 언론인은 기본적으로는 국민을 대신해서 묻고 쓰는 분들"이라며 "마음에 안 들 때도 있고 그렇지만 기본적으로는 '국민을 대신해서 존재한다' 이런 관점을 갖고 정치하는 입장에서는 보는 것이 좋다"고 강조했습니다.이어 "그것이 아니더라도 일반인의 관점에서도 존중하는 표현을 쓰는 것이 옳겠다"며 "그런 점에 있어서 당의 입장에서는 죄송하다는 생각을 갖고 있다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)