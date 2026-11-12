임윤찬 다섯 번의 협연, '혼란과 염려'는 가고 음악이 남았다 [취재파일]

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"혼란과 염려 속에서 연주하고 싶지 않다"

스타에 의존하는 공연 시장

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아끼는 마음의 방식

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피아니스트 임윤찬이 필라델피아 오케스트라와 함께 한 라흐마니노프 피아노 협주곡 3번 닷새 연속 연주를 마쳤다. 2022년 반 클라이번 콩쿠르 결선에서 연주했던 바로 그 곡을, 당시 지휘봉을 잡았던 마린 알솝과 다시 들려준 무대였다. 유튜브에서 센세이션을 일으켰던 당시 결선 영상은 2천만 회 이상의 조회수를 기록하고 있다. 우승 이후 그가 이 곡을 국내 무대에서 연주한 건 이번이 처음이었다.우승 이후 4년. 임윤찬의 라흐마니노프 3번은 새롭고 깊어졌다. 더 고요해진 피아니시모가 마음을 두드렸고, 폭발은 한층 뜨겁고 강력해졌다. 이전에 잘 몰랐던 노래가 들려왔고, 오케스트라와 주고받는 호흡은 더 긴밀해졌다. 필라델피아 오케스트라의 농익은 사운드와 마린 알솝의 지휘는 임윤찬이 마음껏 자기 음악을 펼칠 판을 깔아주는 것처럼 느껴졌다.임윤찬의 연주는 몰입과 열정이 너무나 강렬해서, 듣는 사람까지 그 몰입의 '자기장' 안으로 저항할 틈 없이 끌려들어 가는 것 같다고 늘 생각해 왔다. 과연 이번에도 그랬다. 40여 분의 연주가 끝나자마자 많은 관객이 일어나 박수를 보냈다. 센세이션을 일으켰던 콩쿠르 결선 무대의 재현이었지만, 4년이 지난 지금 임윤찬은 더욱 진일보한 예술가가 되어 있었다.다섯 차례 연주 중 나흘째 공연을 봤다. 사흘 연속 무대에 선 뒤였지만, 임윤찬은 에너지가 넘쳐 보였다. 거장 마린 알솝과 눈을 맞추며 연주하고, 나란히 관객의 박수에 화답하는 장면에 마음이 뭉클해졌다. 그가 보여준 다섯 번의 연주가 그때마다 새로웠을 것이라 믿는다. 앙코르도 날마다 달랐다. 그 스스로도 공연 전 소셜미디어에 올린 글에서 세잔이 생트빅투아르산을 매번 다른 각도와 빛 속에서 그렸듯, 자신도 그러겠다고 하지 않았던가.임윤찬은 같은 글에서 라흐마니노프 협주곡 3번이 인생에서 가장 사랑해 온 곡 중 하나라며, 이 곡을 '혼란과 염려 속에서 연주하고 싶지 않다'고도 했다. 어떤 혼란과 염려였을까.임윤찬은 원래 필라델피아 오케스트라의 닷새간 내한 공연(11월 5일~9일) 가운데 나흘을 협연할 예정이었다. 그런데 공연을 2주가량 앞두고, 협연 없이 진행할 예정이던 11월 7일 공연의 프로그램이 바뀌면서 닷새 연속 협연자로 나서게 됐다. 예매가 이미 진행된 공연의 프로그램이 공연 얼마 전에 바뀌는 건 흔치 않은 일이다. 게다가 7일 공연은 팔리지 않은 표가 많이 남아있는 상태였다. 일부 팬들은 이를 두고, 기획사가 표를 팔기 위해 임윤찬에게 무리한 일정을 강요한 것 아니냐고 의심했다. 임윤찬이 하루 더 협연한다는 소문이 정식 공지 전에 퍼져나간 것도 팬들의 불신을 키웠다. 이른바 '혹사 논란'이 인터넷 게시판을 달궜다.연주자의 손은 한 번 다치면 회복에 시간이 걸리고, 때로는 연주 생활 전체를 흔들기도 한다. 2024년 봄 임윤찬은 손 부상으로 로열 필하모닉 오케스트라 협연을 취소했던 적이 있다. 그때를 기억하는 팬들에게 임윤찬이 휴식 없이 닷새 연속 협연에 나선다는 건 걱정스러운 상황으로 다가왔을 것이다. 가장 까다로운 협주곡 중 하나로 꼽히는 이 곡을 둘러싼 '신화'도 걱정을 키웠다. 라흐마니노프 협주곡 3번은 영화 '샤인' 이후 '인간의 한계를 시험하는 곡'으로 종종 이야기되어 왔다. '음표가 3만 개'라는 말도 곧잘 따라붙는다.이 곡이 난곡이라는 사실은 분명하다. 다만 단순히 '음표가 많아서'라기보다는, 고난도의 빠른 패시지와 넓은 도약, 두터운 화음, 40분간 오케스트라와 맞서야 하는 지구력을 갖춰야 한다는 점에서 그렇다. 숫자로 따지자면 이보다 음표가 많은 곡도 있고, 단순히 음표 수가 적다고 쉬운 곡이라고 할 수도 없다. 무엇보다 임윤찬에게 이 곡은 콩쿠르 전부터 수없이 연주해 왔던 곡이며, 한국에 오기 전 미국에서 같은 악단, 지휘자와 이미 맞춰본 곡이었다. 하루 일정은 저녁 무대의 40여 분이었다.닷새 연속 협연이 쉬운 일정은 아니다. 하지만 닷새 연속 무대에 선 사람이 임윤찬만이 아니었다. 일흔의 지휘자 마린 알솝과 오케스트라는 매일 저녁 협주곡과 교향곡을 포함해 2시간가량의 프로그램을 연주했다. 단기간의 투어나 페스티벌에서는 이렇게 집중적인 일정이 잡힐 때가 있다. 2023년 도이치방송교향악단 내한 공연에서 피아니스트 손열음은 라흐마니노프 피아노 협주곡 3번을 일곱 번 협연했다. 도시를 옮겨가며 이 곡을 나흘 연속 연주하고 하루 쉰 뒤 다시 사흘 연속 무대에 올랐다. 당시에는 이번 같은 논란이 없었다.민간 기획사의 해외 오케스트라 초청 공연은 개런티와 대관료, 체재비와 항공료까지 부담해야 해서, 티켓 가격이 높을 수밖에 없다. 이번 내한공연의 최고가는 48만 원으로, 빈 필하모닉과 베를린 필하모닉 내한공연의 최고가 55만 원에 바짝 다가섰다. 이번 공연은 임윤찬이 소속된 국내 매니지먼트사가 직접 기획했다. 필라델피아 오케스트라는 미국의 주요 악단 중 하나이지만, 이 가격은 악단의 명성만으로 매겨진 것이 아니라 임윤찬의 티켓 파워를 반영한 것으로 보인다. 원래 오케스트라 단독 프로그램이었던 7일 공연은 45만 원으로 3만 원 낮췄지만 여전히 높은 가격이었다.표가 많이 남아 있었던 7일 공연은 임윤찬의 협연이 결정되자 순식간에 매진을 기록했다. 임윤찬이 '구원투수'로 투입된 것 같은 인상을 준 것도 그래서였다. 기획사는 '많은 분께서 보내주신 성원에 화답하고자 하는 피아니스트 임윤찬과 지휘자 마린 알솝의 의지에 힘입어' 프로그램 변경이 이뤄졌다고 설명했다. 어느 쪽이든 우리 공연 시장이 얼마나 스타 연주자에 기대고 있는지 보여주는 장면이었다.그러는 동안 일부 팬들은 임윤찬이 무리한 일정으로 혹사당하고 있다며 기획사, 공연장, 필라델피아 오케스트라, 해외 매니지먼트사, 공연 협찬사, 해외 언론에까지 항의 전화를 하거나 메일을 보냈다. 인터넷 게시판에는 '나쁜 어른들이 임윤찬을 망치고 있다'는 비난이 이어졌다.K팝 아이돌 팬덤에서는 익숙한 방식이다. 아이돌 팬들은 데뷔 때부터, 때로는 연습생 시절부터 아티스트의 성장을 지켜보며 '함께 키운다'는 마음을 품곤 한다. 아이돌 소속사는 연습생 시절부터 투자하고, 음반과 활동의 기획과 제작까지 맡는다. 일정도 소속사의 자본과 계획에 맞춰 정해지는 경우가 많다. 그래서 아이돌 팬덤은 소속사를 향해 한 목소리를 내는 방식을 발전시켜 왔다. 성명을 내고, 단체로 항의하고, 때로는 시위를 벌이기도 한다.그런데 클래식 산업은 구조가 다르다. 클래식 연주자의 매니지먼트사는 연주자를 대리해 공연을 연결하는 에이전트에 가깝다. 공연은 그때그때 공연장이나 공연 단체, 공연 기획사와 개별적으로 계약해 성사된다. 이번처럼 소속사가 공연 기획까지 맡으면 그 경계가 흐려 보일 수는 있다. 하지만 콩쿠르 이후 4년, 임윤찬은 세계 무대에서 활약하는 성인 연주자다. 그런 연주자에게 뜻에 반하는 공연 일정을 강요했다고 보기는 어렵다. 그를 두고 팬들이 앞질러 걱정하고 지켜주겠다고 나서는 건, 자칫 예술가로서의 독립성과 주체성을 부정하는 결과가 될 수도 있다.공연을 며칠 앞두고 나온 임윤찬의 글은 결정의 주체가 연주자들이었다는 점을 분명히 밝히고 있었다. 그는 프로그램 변경은 "저와 지휘자 선생님, 오케스트라가 모두 기쁜 마음으로 결정했다"고 강조했다. 또 "제 건강을 염려하시는 마음과 처음 안내된 관현악 프로그램을 기다리셨던 마음을 모두 존중한다"고 했다. "제 상태와 감당할 수 있는 범위를 고려한 결정인 만큼 충분한 휴식과 관리도 함께 챙기겠다"고 덧붙였다. 팬들의 마음을 헤아린 사려 깊은 글이었다.왜 그가 직접 나섰을까. '이 곡을 혼란과 염려 속에서 연주하고 싶지 않기에 제 마음도 솔직하게 전하고 싶었다', '기쁜 마음으로 결정했다'는 말은 임윤찬 자신만이 할 수 있는 말이었다. 혹사당하고 있다고 팬들이 걱정하는데, 그렇지 않으니 안심하라는 말을 누가 대신할 수 있을까.닷새간의 공연은 무사히 끝났다. 임윤찬과 마린 알솝, 필라델피아 오케스트라가 들려준 음악의 여운이 남았다. 언제 또 국내에서 임윤찬의 연주를 볼 수 있을지, 어떤 곡을 들려줄지 벌써부터 기대하게 된다. 다음에는 이번 같은 '혼란과 염려'는 없기를 바란다.