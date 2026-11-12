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MLB 워싱턴, 제이컵 영과 307억 원에 4년 계약

홍석준 기자
작성 2026.11.12 09:12 조회수
MLB 워싱턴, 제이컵 영과 307억 원에 4년 계약
▲ 펜스에 부딪히며 공을 잡은 제이컵 영

미국프로야구 메이저리그(MLB) 워싱턴 내셔널스가 외야수 제이컵 영과 다년 계약을 맺었습니다.

워싱턴은 오늘 영과 2천300만 달러(약 307억 원)에 4년 계약을 체결했다고 발표했습니다.

올해 연봉이 79만 4천200달러(약 10억 원)에 불과한 영은 이번 계약을 통해 구단주 측의 직장폐쇄와 관계없이 보너스 600만 달러를 받기로 했습니다.

2027년 연봉은 100만 달러, 2028년과 2029년은 각각 500만 달러, 2030년은 600만 달러를 받습니다.

2031년에는 바이아웃(위약금) 없이 구단이 800만 달러에 재계약할 수 있는 옵션을 걸었습니다.

계약 기간 영이 트레이드되면 보너스 200만 달러를 추가로 받습니다.

빅리그 4년 차인 영은 공격보다 수비력이 뛰어난 외야수입니다.

외야 펜스를 타고 올라가 홈런성 타구를 여러 차례 잡은 수비로 '스파이더맨'이라는 별명까지 붙었습니다.

올해는 약점으로 지적되던 타격도 향상돼 140경기에서 타율 0.252, 10홈런, 50타점, 18도루, OPS(출루율＋장타율) 0.707을 기록했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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