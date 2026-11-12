SBS 인기가요 촬영팀, '2026 대중문화예술 제작스태프 대상' 수상

▲ SBS 인기가요

역동적인 카메라 움직임으로 유명한 SBS <인기가요> 촬영팀이 '2026 대중문화예술 제작스태프 대상'에서 한국콘텐츠진흥원장상을 받습니다.문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 오늘(12일) 오후 5시 서울 마포구 스탠포드호텔에서 시상식을 개최합니다.제작진 4명이 문체부 장관 표창을, 5명과 1개 팀이 한국콘텐츠진흥원장상을 받습니다.SBS <인기가요> 촬영팀은 케이팝 대표 음악 프로그램에서 다양한 촬영기법으로 퍼포먼스 중심 영상문법을 정착시키고 시네마 카메라 시스템 제작으로 글로벌 OTT수준의 영상 품질 구현에 기여한 점을 인정받았습니다.문체부 장관 표창은 '개그콘서트’의 부활을 이끈 김상미 KBS CP, 영화 <헤어질 결심>과 <왕과 사는 남자>의 송종희 분장감독, <남산의 부장들>과 <휴민트>의 유상섭 무술감독, 뮤지컬 <빌리 엘리어트>와 <레미제라블>의 이수헌 무대감독이 받습니다.한국콘텐츠진흥원장상 수상자로는 촬영 부문의 SBS <인기가요> 팀과 함께 미술 부문의 정동필 JTBC 방송무대미술국장, 영화 음향 부문의 최태영 라이브톤 대표, 콘서트 연출 부문의 김상욱 플랜에이 대표, 무대 영상 부문의 배진희 앰버린 대표, 공연 제작 부문의 이재진 제작감독이 선정됐습니다.‘대중문화예술 제작스태프 대상’은 화면과 무대 뒤에서 작품을 완성하는 제작진의 노고를 기리기 위해 2017년 시작돼 올해로 10회째를 맞았습니다.수상자는 국민과 업계 종사자의 추천을 받은 후보 가운데 관련 분야 전문가들의 심사를 거쳐 선정됩니다.(사진=SBS play 홈페이지 캡처)