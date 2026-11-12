중국 또 '선' 넘었다…'한정선' 짝퉁 매장 버젓이 영업

▲ 중국 상하이에서 영업 중인 '짝퉁' 한정선 매장

요즘 방한 외국인들에게 인기가 높은 찹쌀떡 브랜드 '한정선'을 통째로 모방한 짝퉁 점포가 중국에서 영업 중인 것으로 알려져 논란입니다.서경덕 성신여대 교수는 12일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "누리꾼들의 제보를 확인해보니 중국 상하이에서 본사와 무관한 매장이 버젓이 운영 중인 것으로 드러났다"고 밝혔습니다.생과일을 접목하는 등 찹쌀떡을 현대적인 감각으로 해석한 '한정선'은 성수동 카페거리에서 시작해 사회관계망서비스를 통해 입소문을 타며 줄을 서서 사 먹는 핫 플레이스로 자리 잡았습니다.서 교수는 "상호부터 인테리어, 제품 포장, 진열 방식까지 그대로 베꼈다고 해도 과언이 아니"라며 "세계 시장에서 위상이 높아진 한국 브랜드를 전면에 내세워 소비자를 끌어들이겠다는 전형적인 꼼수"라고 지적했습니다.이어 "업체의 자체 대응만으로는 한계가 있는 만큼 정부 차원에서 지식재산권 보호 협력을 강화하고 현지 법 집행 기관과 공조 체계를 마련할 필요가 있다"고 강조했습니다.올 초 중국 후난성 창사시에 올리브영을 본뜬 '온리영'(ONLY YOUNG) 매장이 등장하는 등 최근 중국에서 한국 브랜드를 겨냥한 노골적인 모방 행위가 기승을 부리고 있습니다.상하이 중심가에 들어선 빵집 '뉴욕 베이글러스 뮤지엄'이 한국 유명 업체 '런던 베이글 뮤지엄'과 유사하다며 온라인상에서 표절 의혹이 불거지기도 했습니다.(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)