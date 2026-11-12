전세사기 피해자 누적 4만 2천39명…피해주택 매입 1만 1천542호

▲ 전세사기

국토교통부는 최근 3차례 열린 전세사기 피해지원위원회 회의에서 480명을 전세사기 피해자로 최종 결정했다고 12일 밝혔습니다.피해자로 결정된 480명 중 436명은 신규 신청자이며, 44명은 기존 결정에 이의신청해 추가 심의를 거쳐 피해자 요건 충족이 확인된 경우입니다.2023년 6월 전세사기피해자법 시행 이후 피해자로 결정된 누적 인원은 4만 2천39명입니다.피해자 인정 비율은 58.1%이며, 23.9%는 요건 미충족으로 부결됐습니다.전세보증금 반환보증이나 최우선 변제, 경매 등을 통해 보증금 회수가 가능하다고 판단된 10.2%는 적용 제외됐습니다.2024년부터 한국토지주택공사(LH)가 시행하는 전세사기 피해주택 매입 실적은 지난달 말 기준 누적 1만 1천542 가구로 집계됐습니다.올해 들어 월평균 655 가구를 매입했습니다.LH는 전세사기 피해자로부터 피해 주택 우선매수권을 양도받은 뒤 해당 주택을 경·공매 등으로 낙찰받아 매입해 피해자에게 최장 10년간 거주 가능한 공공임대주택으로 제공하고 있습니다.국토부와 LH는 피해 주택 매입 속도를 높이고자 매입 점검 회의와 패스트트랙을 운영하고 있습니다.(사진=연합뉴스)