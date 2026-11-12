"이미 움직이고 있었다"…'불화설' 손흥민·96라인 공동 입장문 발표의 막전막후

축구 대표팀 내 갈등설의 중심에 섰던 손흥민·이재성과 김민재·황인범·황희찬이 12일 공동 입장문을 발표했습니다.



다섯 선수는 대표팀 운영에 관한 서로의 생각을 솔직하게 나눴다며, 개인적인 갈등이나 은퇴를 조건으로 특정한 요구를 했다는 의혹에 대해서는 부인했습니다.



그렇다면 공동 입장문이 발표되기까지 어떤 과정이 있었을까요?



카타르 현지에서 대표팀을 취재 중인 SBS 이정찬 기자에게 공동 입장문 발표의 막전막후를 들어봤습니다.



(취재 : 이정찬, 구성·편집 : 박진형, 제작 : 스포츠취재부)