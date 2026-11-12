[D리포트] 갈등 딛고 공동 사과문 발표 "같은 목표 향해 나아가겠다"

축구대표팀이 '내부 갈등'을 수습하고, 내일(13일) 사우디아라비아전 준비에 더욱 몰입합니다.



축구대표팀 주장 손흥민과 동갑내기 친구 이재성, 그리고 이른바 '96라인'의 김민재, 황인범, 황희찬은 오늘 공동 명의의 사과문을 작성해 발표했습니다.



이들 다섯 명은 "먼저 한국 축구를 사랑하는 팬 여러분께 걱정을 드린 점에 대해 죄송하게 생각한다"고 밝혔습니다.



이어 이번 소집 기간 대표팀의 준비 과정과 운영에 관해 서로의 생각을 솔직하게 나눴다면서 한국 축구가 더욱 발전해야 한다는 마음은 모두 같다는 것을 확인했다고 덧붙였습니다.



실제로 이들은 사과문을 발표하기 전 열린 소집 셋째 날 훈련에서 밝은 표정으로 끊임없이 공을 주고 받으며 화기애애한 분위기를 연출해 수면 위로 드러난 갈등이 어느 정도 해소됐음을 보여줬습니다.



[터치~ 맞았잖아~]



그러면서, 특정 선수와의 개인적인 갈등은 아니라고 선을 그었고, 또 은퇴를 조건으로 특정한 요구를 관철하려 했다는 것도 전혀 사실이 아니라고 강조했습니다.



이들의 갈등설은 지난 대표팀 소집 기간, 김민재와 황인범, 그리고 황희찬이 다분히 감정적인 모습을 드러내고, 대표팀 은퇴를 시사하는 듯한 발언을 한 후 급격히 확산했습니다.



[황인범 / 축구대표팀 미드필더 : 내려놓는 것도 잘하는 게 현명한 사람이다. (11월 대표 선발은) 이제 감독님이 선택하실 문제라고 생각하고.]



이 과정에서 주장 손흥민의 대표팀 운영 방식에 오랜 기간 이견이 쌓여왔다는 게 드러나기도 했습니다.



이에 대해 이들은 "논란을 뒤로 하고, 같은 목표를 향해 나아가겠다"면서 "젊은 선수들에게 좋은 본보기가 되도록 함께 노력하겠다"고 다짐했습니다.



오늘 밤엔 주장 손흥민이 직접 입장을 밝히기로 한 가운데 팀 내 갈등을 수습하고 다시 하나가 된 대표팀은 내일 사우디를 상대로 A매치 2연승에 도전합니다.



(취재 : 이정찬, 영상편집 : 최혜영, 제작 : 디지털뉴스부)