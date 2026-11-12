[자막뉴스] 젠슨 황 추가 '불륜' 폭로…"대상은 엔비디아 임원"

중국 스파이로 의심되는 여성과 불륜 관계로 곤경에 처한 젠슨 황 엔비디아 CEO가 자사 여성 임원과도 혼외 관계를 맺어왔다는 보도가 나왔습니다.



현지 시간 11일 뉴욕타임즈에 따르면 이번 불륜 상대는 엔비디아의 헬스케어 부문 부사장인 48살 킴벌리 파월입니다.



두 사람 모두 기혼 상태입니다.



보도에 따르면 황 CEO와 파월 부사장은 지난 3월 미국 캘리포니아주에서 열린 엔비디아 개발자 회의 기간에 인근 호텔에서 애정을 표현하는 모습이 목격됐습니다.



관계자 3명에 따르면 당시 현장에 있던 한 목격자가 이 장면을 휴대전화로 촬영했고 이를 본 황 CEO의 경호팀이 해당 목격자를 격리한 뒤 비밀 유지 계약에 서명하도록 한 것으로 알려졌습니다.



황 CEO는 추가 불륜 의혹에 대한 뉴욕타임즈의 질문에 "나에게 직접 연락해서는 안 된다고 생각한다"고 말한 뒤 바로 전화를 끊었습니다.



엔비디아 측은 공식 입장을 내놓지 않고 있으며 파월 부사장 역시 취재 요청에 즉각 응하지 않았습니다.



파월 부사장은 2008년 엔비디아에 입사해 고등교육과 헬스케어 분야 등에 엔비디아의 칩 기술을 적용하는 프로그램을 총괄해온 인물입니다.



지난 3월에는 개발자 회의에서 황 CEO의 만화 캐릭터 이미지를 활용해 AI를 통한 헬스케어와 생물학 혁신을 주제로 발표도 했습니다.



다수의 미국 기업은 상급자와 하급자 간의 사적인 연애를 엄격히 금지하는 정책을 두고 있습니다.



엔비디아의 행동 강령은 "직원들 간 개인적 관계를 포함해 우리의 행동이 이해 상충을 일으키는 상황을 피해야 한다"고 명시하고 있으며 사내 부적절한 행위에 대한 제보가 접수되면 즉시 조사에 착수한다고 밝히고 있습니다.



한편 엔비디아 이사회가 황 CEO의 해임을 준비하고 있다는 소식이 알려지자 주가는 시간외거래에서 8% 넘게 급락했습니다.



(취재 : 조기호, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)