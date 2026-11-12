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MLB 휴스턴, 구단 포수 출신 아스머스 새 사령탑 선임

홍석준 기자
작성 2026.11.12 08:21 조회수
MLB 휴스턴, 구단 포수 출신 아스머스 새 사령탑 선임
▲ 휴스턴 애스트로스 신임 감독으로 낙점된 브래드 애스머스

미국프로야구 메이저리그(MLB) 휴스턴 애스트로스가 차기 감독으로 브래드 아스머스(57)를 낙점했습니다.

랜디 플로레스 휴스턴 단장은 오늘(12일) "아스머스를 신임 감독으로 선임했다"며 "그는 인터뷰 내내 리더십과 에너지, 전문성을 보여주며 깊은 인상을 남겼다"고 밝혔습니다.

휴스턴은 올 시즌 와일드카드 시리즈에서 시카고 화이트삭스에 2연패를 당해 탈락한 뒤 조 에스파다 감독과 재계약하지 않았습니다.

차기 사령탑 물색에 나선 휴스턴은 아스머스를 비롯해 전설적인 홈런왕 출신인 앨버트 푸홀스, 탬파베이 레이스 산하 트리플A팀 감독인 모건 엔스버그, 텍사스 레인저스 벤치코치인 루이스 우루에타 등을 두루 면접한 끝에 아스머스를 선택했습니다.

휴스턴의 새 감독으로 선임된 아스머스는 현역 선수 시절 메이저리그 18시즌 중 10시즌을 휴스턴에서 포수로 뛰었습니다.

은퇴 후 샌디에이고 파드리스 단장 보좌역을 거쳐 2014∼2017년 디트로이트 타이거스 감독으로 지휘봉을 잡았습니다.

2019년에는 로스앤젤레스 에인절스 사령탑에 올랐지만 성적 부진으로 한 시즌 만에 경질됐습니다.

감독 통산 성적은 386승 422패(승률 0.478)입니다.

2024년부터는 뉴욕 양키스 벤치 코치를 지낸 뒤 휴스턴에서 세 번째 지휘봉을 잡게 된 아스머스는 감독으로서 재기를 노리게 됐습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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