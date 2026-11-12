잉글랜드 투헬 감독 "클럽축구 1년 50경기 그립지만…유로 우승 간절"

▲ 투헬 감독

토마스 투헬(독일) 감독은 유로(유럽축구선수권대회) 2028까지 잉글랜드 대표팀을 떠날 생각이 없다고 공언했습니다.축구 전문 매체 골닷컴 등에 따르면 투헬 감독은 크로아티아와 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 경기를 앞두고 오늘 가진 기자회견에서 "떠날 생각은 없다. 나는 계약서에 서명했다. 유로까지 남고 싶다"면서 "우리에겐 끝내지 못한 일이 있다"고 말했습니다.마우리시오 포체티노 미국 대표팀 감독이 맨체스터 유나이티드로 옮길 거라는 보도가 나오고 있습니다.포체티노 감독과 미국축구협회와 계약엔 바이아웃(이적 보장 최소 이적료) 옵션이 있습니다.투헬 감독은 올해 잉글랜드축구협회(FA)와 계약을 연장하면서 바이아웃 조항을 넣지 않았다고 밝혔습니다.다만, 투헬 감독은 높은 강도의 압박 속에 매주 경기를 치르는 클럽 축구가 그립다는 속내를 털어놨습니다.그는 2021년 첼시를 이끌고 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 정상에 오르는 등 프로 무대에서 뚜렷한 족적을 남겼습니다.투헬 감독은 "선수들과 팀이 그립고, 지금은 함께하지 못하는 '1년 50경기'가 그립다"면서도 "네이션스리그에서 우승하고 유로 우승에 도전하는 게 간절하다"고 말했습니다.그는 유로 이후에도 잉글랜드 지휘봉을 잡을 수 있느냐는 질문에는 "모든 가능성에 열려 있다"고 답했습니다.투헬 감독은 2026 북중미 월드컵 준결승전에서 아르헨티나에 진 뒤 경질 여론에 시달렸습니다.계약서에는 월드컵 성적에 따라 FA가 그를 해임할 수 있는 조항이 있었지만, FA 수뇌부의 신임은 굳건했습니다.잉글랜드는 네이션스리그 리그A 3조 남은 2경기에서 승점 1만 따면 8강에 오릅니다.13일 홈에서 크로아티아와 맞붙고, 16일 스페인 원정에 나섭니다.(사진=AP, 연합뉴스)