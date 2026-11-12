스카이스포츠 "맨유, 포체티노 감독과 구두 합의"…캐릭 경질 임박

▲ 포체티노 감독

잉글랜드 프로축구의 '추락한 명가' 맨체스터 유나이티드(맨유)가 마이클 캐릭(45) 감독과 결별하고 마우리시오 포체티노(54·아르헨티나) 미국 축구대표팀 감독에게 지휘봉을 맡길 것으로 보입니다.영국 스카이스포츠는 맨유가 포체티노 감독과 차기 감독직에 대해 원칙적인 구두 합의에 도달했다고 현지시간 11일 보도했습니다.영국 BBC와 AP 등 주요 외신도 포체티노 감독 선임이 추진되고 있다고 일제히 전했습니다.오마르 베라다 구단 최고경영자(CEO)와 제이슨 윌콕스 풋볼 디렉터가 공동 구단주인 짐 랫클리프와 모나코에서 만나 캐릭 감독의 거취 등을 두고 논의했습니다.베라다 CEO와 윌콕스 디렉터는 캐릭 감독의 경질 쪽에 무게를 둔 의견을 내놓은 것으로 전해졌습니다.BBC는 캐릭 감독이 48시간 안에 경질될 거라고 내다봤습니다.포체티노 감독은 불과 3개월 전 미국축구협회와 2030년 월드컵까지 계약을 연장했지만, 계약엔 750만 파운드(약 133억 원)의 바이아웃(이적 보장 최소 이적료)을 내는 구단이 나타나면 팀을 옮길 수 있는 옵션이 들어가 있습니다.BBC는 미국축구협회가 맨유의 접촉을 예상하며 포체티노 감독이 떠날 경우를 대비한 후임 계획을 마련해 뒀다고 전했습니다.포체티노 감독은 프리미어리그(EPL) 경험이 풍부합니다.사우샘프턴, 토트넘 홋스퍼, 첼시를 지휘한 경험이 있습니다.특히, 손흥민(LAFC)과 해리 케인(뮌헨)을 앞세워 토트넘을 우승 경쟁 팀으로 끌어올렸고, 2019년에는 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 결승 무대도 밟았습니다.다만, 잉글랜드에서 주요 대회 우승 트로피를 들어 올리진 못했습니다.2024년에는 첼시를 리그컵 결승까지 올려놨지만 준우승에 만족해야 했습니다.포체티노 감독이 이번에 맨유 사령탑에 오른다면 첼시와 결별하고서 2년 반 만에 다시 EPL 무대에 오르게 됩니다.2024년 미국 대표팀 지휘봉을 잡은 포체티노 감독은 공동 개최국 미국을 2026 북중미 월드컵 16강으로 이끌었습니다.맨유가 사령탑 교체를 추진하게 된 건 캐릭 감독 체제에서 맨유가 매우 부진하기 때문입니다.정규리그 10경기에서 1승밖에 거두지 못한 맨유는 18위에 머물러 있습니다.최하위 크리스털 팰리스와 승점 차는 1에 불과합니다.맨유의 시즌 시작이 이렇게까지 나쁜 건 1986-1987시즌 이래 처음입니다.캐릭 감독은 1월 후벵 아모링 감독이 경질된 뒤 감독대행으로 팀을 수습해 지난 시즌 EPL 3위로 시즌을 마치도록 했고, 결국 정식 감독으로 승격했습니다.가장 최근 경기인 애스턴 빌라전 뒤 "우리가 어디로 가야 하는지, 그리고 어떻게 가야 하는지 나는 꽤 분명하게 알고 있다"며 물러날 뜻이 없다는 입장을 밝혔지만, 구단의 생각은 달랐습니다.맨유는 2주간의 A매치 휴식기를 보낸 뒤 22일 리버풀과 원정 경기를 치릅니다.이 경기에서 포체티노 감독이 맨유 벤치에 앉을 수도 있습니다.한편, 미국축구협회는 11일로 예정돼 있던 대표팀 선수들의 취재진 인터뷰를 재향군인의 날을 이유로 취소했습니다.미국은 아이티와 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 8강전을 앞두고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)