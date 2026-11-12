'LIV 뛰었던' 안병훈, 내년 DP월드투어 출전권 확보

▲ 안병훈 골퍼

LIV 골프에서 뛰었던 안병훈이 DP월드투어 2027시즌 출전권을 확보했습니다.안병훈은 오늘 스페인 타라고나의 인피니툼 골프 레이크스 코스(파71)에서 열린 DP월드투어 퀄리파잉 스쿨(Q스쿨) 최종전 마지막 날 6라운드에 버디 6개와 보기 1개를 묶어 5타를 줄였습니다.엿새 동안 이어진 Q스쿨 최종전에서 합계 28언더파 400타를 적어낸 안병훈은 공동 8위에 올라 15위(공동 순위 포함)까지 주는 2027시즌 출전권을 획득했습니다.합계 32언더파 396타로 공동 우승을 차지한 호세 루이스 바예스테르와 로코 레페토 테일러(이상 스페인)를 비롯해 7명의 공동 14위까지 모두 20명이 내년 시즌 출전권을 받았습니다.안병훈은 2015년 DP월드투어 BMW PGA 챔피언십에서 우승한 뒤 2016년부터는 미국프로골프(PGA) 투어에 진출했습니다.2024년에는 DP월드투어와 한국프로골프(KPGA) 투어가 공동 주관한 제네시스 챔피언십에서 우승한 안병훈은 올해 LIV 골프로 이적, 단체전에 출전하는 코리안 골프 클럽팀의 주장을 맡기도 했습니다.하지만 LIV 골프가 파산하면서 마땅하게 뛸 투어가 없었던 안병훈은 Q스쿨을 통해 DP월드투어에 복귀하게 됐습니다.이번 Q스쿨 합격자 중에는 에도아르도 몰리나리(이탈리아), 존 캐틀린(미국) 등 DP월드투어 우승 경력이 있는 선수도 이름을 올렸습니다.(사진=AP, 연합뉴스)