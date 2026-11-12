이동경 "오해 있는 부분은 대화로…좋은 방향 위해 모두 노력"

▲ 사우디아라비아와 평가전을 앞둔 한국 축구 대표팀 이동경이 11일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련에 앞서 취재진 질문에 답하고 있다.

프로축구 K리그1 '왼발 마스터'로 인정받는 이동경(울산)이 11월 A매치 2연전을 앞두고 자신의 강점인 프리킥 능력을 최대한 살리겠다는 강한 의욕을 다지고 나섰습니다.이동경은 한국시간 어젯밤((11일) 카타르 도하의 카타르 대학교 운동장에서 치러진 팀 훈련에 앞서 "올해 마지막 A매치인 만큼 두 경기 모두 승리하며 2026년을 잘 마무리할 수 있었으면 좋겠다"고 말했습니다.이동경은 이번 카타르 원정 2연전에 이름을 올린 K리거 가운데 가장 뜨거운 발끝 감각을 자랑합니다.그는 이번 시즌 K리그1 34경기를 치르면서 13골 13도움으로 득점 랭킹 4위, 도움 랭킹 1위를 달립니다.특히 지난해에도 13골 12도움을 기록한 이동경은 한국 선수로는 역대 처음으로 두 시즌 연속 '10-10' 달성의 대기록을 세웠습니다.지난해 K리그1 최우수선수(MVP)인 이동경은 올 시즌에도 꾸준한 활약을 이어가며 2026 북중미 월드컵 최종 명단에도 이름을 올렸고, 지난 9월 에콰도르전에선 골 맛까지 보며 로베르트 모레노 감독에게 확실한 눈도장을 받았습니다.사우디아라비아와 카타르를 차례로 상대해야 하는 이동경은 골 욕심을 숨기지 않았습니다.이동경은 "공격수로서 골을 넣고 싶은 것은 당연한 일"이라며 "저에게 잘 맞는 프리킥 득점 기회가 오면 자신 있게 제가 차겠다고 이야기하겠다"고 강조했습니다.그는 "정말 꿈꾸던 월드컵도 다녀왔고, 사령탑이 바뀌면서도 다시 대표팀에 합류할 수 있었던 좋은 시간이었다"라며 "대표팀은 결과가 정말 중요한 만큼 이번 두 경기를 꼭 승리로 장식하고 싶다"고 목소리를 높였습니다.모레노 감독 부임 이후 미드필더에서 공격수로 대표팀 명단에 포함된 것에 대해선 "소속팀에서 보여줬던 좋은 부분들을 대표팀에서도 보여주기를 원하고 계신다"라며 "소속팀 포지션과도 큰 변화가 없는 만큼 제가 잘할 수 있는 것을 좀 더 편하게 할 수 있는 것 같다"고 설명했습니다.이동경은 아시안컵 연기로 이번 원정 2연전의 동기 부여가 떨어질 것 같다는 질문에는 고개를 저었습니다.이동경은 "대표팀에 오는 순간부터 선수들은 자기 능력을 모두 보여줘야만 한다. 이런 생각은 모든 선수가 다 똑같을 것"이라며 "개인적인 포지션 경쟁도 있기 때문에 마음이 해이해지는 것은 전혀 없다"고 잘라 말했습니다.최근 대표팀을 둘러싸고 일부 선수 간 분위기가 좋지 않은 부분에 대해선 "오해가 있는 부분은 서로 잘 대화하면서 팀이 좋은 방향으로 가도록 다들 힘쓰고 있다. 그런 모습이 보이는 만큼 저도 도움이 되도록 잘하려고 한다"고 설명했습니다.이동경은 "이번 소집에 와서 선수들 모두 웃음이 정말 많아진 것 같다"라며 "선수들끼리 대화도 많이 나누면서 좋은 팀 분위기를 만들어 가려고 노력하고 있다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)