'첫 태극마크' 신민하 "김민재의 센터백 덕목 배울래요"

▲ 사우디아라비아와 평가전을 앞둔 한국 축구 대표팀 신민하가 11일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련에 앞서 취재진 질문에 답하고 있다.

프로축구 K리그1 3년 차 '젊은 수비수' 신민하(21·강원)가 '대선배' 김민재(뮌헨)의 '센터백 덕목'을 제대로 배워나가겠다는 바람을 숨기지 않았습니다.신민하는 한국시간 어젯밤(11일) 카타르 도하의 카타르 대학교 운동장에서 치러진 축구 대표팀 훈련에 앞서 취재진과 인터뷰를 통해 "대표팀이 처음인 만큼 빨리 선배들과 친해져서 좋은 모습을 보여드리겠다"고 웃음을 지었습니다.2024년 강원FC 유니폼을 입고 K리그 무대에 입성한 신민하는 데뷔 시즌부터 20경기에 출전하며 주전을 꿰찼고, 지난해 29경기(1골 1도움), 올 시즌 23경기(1골)째 소화하며 젊은 패기를 그라운드에서 보여주고 있습니다.중앙 수비수인 신민하는 공교롭게도 대표팀이 공개한 훈련 영상을 통해 먼저 팬들에게 재미있게 인사를 했습니다.그는 첫 완전체 훈련에 특이하게 검정 스포츠 양말을 신고 나왔고, 이를 발견한 김지수(브렌트퍼드)가 "축구선수가 이런 양말을 신는 거 처음 봤다. 정장 양말 아니냐"며 핀잔을 주는 장면이 팬들에게 웃음을 줬습니다.신민하는 첫 대표팀 합류인 만큼 같은 포지션 선배인 김민재의 장점을 제대로 배우고 싶다는 의욕을 드러냈습니다.그는 "(김)민재 형을 가장 만나보고 싶었다. 훈련도 같이해보고 싶었고, 정말 많은 것을 배우고 있다"고 말했습니다.이어 "아직 민재 형이 어렵기는 하지만 그대로 이제 점점 다가가려고 한다. 더 많은 것을 가르쳐 줬으면 좋겠다"고 덧붙였습니다.신민재가 김민재로부터 배우고 싶은 것은 터프함과 빌드업 능력입니다.그는 "수비적인 부분에서 상대를 강하게 몰아붙이는 것을 잘하신다. 그런 부분을 닮고 싶다"라며 "수비적인 부분뿐만 아니라 빌드업에서도 센터백이 가져야 할 덕목을 모두 갖췄다. 그런 부분을 많이 배우고 싶다. 훈련장에서도 무게감이 다르다"고 설명했습니다.대표팀에 처음 뽑혔을 때 어떤 느낌이었냐는 질문에는 "명단을 2∼3번 다시 훑어봤다"라며 "대한민국을 대표하는 선수들 사이에 저의 이름이 있다는 게 믿기지 않았다"고 말했습니다.그는 "TV에서 많이 보던 형들을 실제로 보고 같이 운동할 수 있다는 게 정말 영광"이라며 "소집을 앞두고 소속팀에서 시즌 1호 골까지 넣었다. 세트 피스 상황에서 골을 넣고 싶다는 생각이 크다. 기쁜 마음으로 자신감까지 챙겨 대표팀에 왔다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)