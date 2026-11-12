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내일 사우디전…하나로 뭉쳐 승리한다!

이정찬 기자
작성 2026.11.12 07:51 조회수
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말 그대로 '내우외환'에 시달리는 축구대표팀이 내일(13일) 중동의 강호 사우디아라비아와 평가전을 치릅니다.

일단, 팀 내 갈등 국면은 어느 정도 수습된 듯 훈련장에는 웃음이 끊이지 않았다고 합니다.

팀 내 갈등설의 '두 축'인 92년생 동갑내기 손흥민, 이재성과 이른바 '96라인', 황희찬, 김민재가 끊임없이 공을 주고받습니다.

소집 사흘 째, 선수들은 꾸준히 소통하며 그동안 쌓인 오해를 푸는 데 집중한 것으로 알려졌는데요, 밝은 표정만큼은 예전의 모습을 되찾은 것 같네요.

경기 전 취재진과 만난 이동경 선수는 팀 분위기를 이렇게 전했습니다.

[이동경/축구대표팀 공격수 : (서로) 오해가 있는 부분이나 이런 것들은 잘 또 대화를 하면서, 좋은 팀 분위기를 계속 만들어 가려고 하는 모습은 정말 있는 것 같습니다.]

우리 선수들이 내일 사우디아라이바와 평가전에서는 하나로 똘똘 뭉쳐서 멋진 경기 보여줬으면 좋겠네요.

(영상편집 : 최혜영)
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