수중 작업자 사망…'미르호' 발사 또 무기한 연기

<앵커>



4달여 만에 다시 추진되던 우리 군의 고체연료 우주 발사체 '미르호' 시험 발사가 또 연기됐습니다. 발사 준비 과정에서 수중 작업을 하던 50대 잠수사가 숨졌기 때문입니다.



JIBS 김재연 기자입니다.



<기자>



국내 기술로 개발된 고체연료 우주발사체 '미르호'.



4번째 시험 발사가 사실상 무기한 연기됐습니다.



해상 발사 지지대로 쓰일 바지선에서 50대 스쿠버다이버 A 씨가 사망하는 사고가 발생했기 때문입니다.



A 씨는 마라도 서쪽 5㎞ 해상에서 바지선 체인을 끌어올리는 작업을 하다 심정지 상태로 구조됐습니다.



이후 심폐소생술을 받으며 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다.



해경과 고용노동부는 현장관계자 등을 상대로 사고 경위를 조사하고 있습니다.



지역 정당과 시민단체들은 군과 정부의 책임있는 진상 규명을 촉구하고 있습니다.



[김명호/진보당 제주도당 위원장 : 정부와 군 당국이 작업 과정의 안전조치 문제, 응급구조 체계, 안전 관리 책임까지 철저하게 조사하고, 사고 원인을 한 점 의혹 없이 밝혀야 한다고 생각합니다.]



미르호는 군 정찰위성을 임무 궤도에 투입하기 위해 개발된 발사체로, 제주에서 민간 주도로 제조한 위성까지 탑재될 예정이었습니다.



지난 6월 기능 이상으로 시험 발사가 중단된 데 이어 4달여 만에 또다시 발사 일정이 미뤄졌습니다.



재발사 일정은 아직 정해지지 않았습니다.



국방부는 사고 조사에 적극 협조하겠다며, 해상 작업 전반에 대한 안전 실태를 면밀히 점검하고, 향후 유사 사고가 재발하지 않도록 안전대책을 강화하겠다는 입장을 밝혔습니다.



제주자치도는 조사 결과 안전상 문제가 확인될 경우 대책을 검토하고, 후속 조치를 실시할 방침입니다.



(영상취재 : 윤인수 JIBS)



JIBS 김재연