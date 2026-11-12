모레노호, 사우디전 대비 첫 전술훈련…'세트피스' 다듬기 주력

▲ 사우디아라비아와 평가전을 앞둔 한국 축구 대표팀 황인범과 오현규가 11일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 세트피스 훈련을 하고 있다.

모레노호가 11월 A매치 2연전 첫 상대인 사우디아라비아 격파의 해법으로 정교한 '세트 플레이'를 들고나왔습니다.로베르트 모레노 임시 감독이 지휘하는 축구 대표팀은 한국시간 어젯밤(11알) 카타르 도하의 카타르 대학교 운동장에서 열린 두 번째 '완전체 훈련'에서 세트 플레이 담금질에 집중했습니다.태극전사들은 한국시간으로 내일 오후 11시 30분 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디아라비아와 대결합니다.대표팀은 지난 10일 이번 A매치 2연전에 소집된 26명의 선수가 모두 모여 첫 완전체 훈련을 치렀지만, 회복조와 훈련조로 나뉘는 통에 제대로 된 전술훈련을 시행하지는 못했습니다.이런 가운데 모레노 감독은 완전체 훈련 둘째 날을 맞아 본격적인 전술 훈련의 첫 단계로 세트 피스에 집중했습니다.대표팀 선수들은 볼 뺏기와 롱패스 훈련으로 컨디션을 끌어올렸습니다.볼 뺏기 훈련에선 손흥민(LAFC), 이재성(마인츠), 김민재(뮌헨), 황희찬(샬케) 등 '92 라인'과 '96 라인'이 같은 조에 모여 밝은 표정으로 패스를 이어가며 즐거운 분위기를 연출했습니다.체온을 끌어올린 태극전사들은 두 개조로 다시 나뉘어 본격적인 세트 피스 훈련을 시작했습니다.한 그룹은 수비수부터 측면 공격수로 볼을 빌드업한 뒤 크로스를 올리면 반대쪽 윙어가 슈팅으로 연결하는 방식을 반복적으로 수행했습니다.사우디아라비아 수비진의 좌우 측면 뒷공간을 허무는 전술이었습니다.다른 그룹은 코너킥 상황에서 다양한 방식으로 슈팅을 만들어내는 작업에 집중했습니다.골대 앞에 상대 수비수 역할로 더비를 세워 놓고, 코너킥이 올라오면 선수들이 쇄도하며 헤더로 골을 만드는 작업을 반복, 다양한 방식의 코너킥 세트 피스를 가다듬었습니다.이틀에 걸쳐 완전체 훈련이 치러지면서 태극전사들의 표정은 더욱 자신감으로 차올랐습니다.선수들은 훈련장에 도착한 뒤 라커룸에 신나는 음악을 틀어놓고 훈련의 분위기를 띄웠습니다.모레노 감독도 훈련장에 나오기 전에 훈련 방식을 미리 팀 미팅을 통해 상세하게 설명하며 훈련 성과를 높이는 데 애를 썼습니다.훈련에 앞서 이동경(울산)은 "모레노 감독님이 훈련에 앞서 내용을 설명해주셔서 훈련장 안에서 시간을 낭비하지 않도록 해주고 계신다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)