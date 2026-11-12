댄 고 당선인 "한미관계 매우 우려…트럼프, 한국보다 북한 더 존중"

▲ 댄 고(41·한국명 고원영) 미 연방하원의원 당선인이 11일(현지시간) 미 연방의회에서 회견하고 있다.

댄 고(41·한국명 고원영) 미국 연방하원의원 당선인은 11일(현지시간) 한미관계에 대해 매우 우려하고 있다며 동맹 회복을 위해 최선을 다하겠다고 말했습니다.민주당 소속인 고 당선인은 이날 미 워싱턴DC 의회의사당에서 연 회견에서 "한미관계에 대해 매우 우려하고 있다"면서 "한미관계는 철통같아야 하며 양국 동맹은 자랑스러운 동맹"이라고 말했습니다.고 당선인은 조지아주에서 작년 한국인 근로자가 대거 체포됐던 사건을 거론하면서 "글로벌 리더로서 미국의 위상에도, (한미 간) 경제적 관계에도 위험한 일이었으며 동맹에 갑자기 부과된 관세는 수치스러운 일"이라고 비판했습니다.그는 "조 바이든 행정부에서 근무할 당시 번영하고 있다고 느꼈던 한미관계가 회복될 수 있도록 할 수 있는 모든 것을 하겠다"고 강조했습니다.지난해 한미 정상 간 합의 사항이 상·하원을 장악한 미국 민주당의 반대로 이행이 지연될 수 있다는 우려에 대해서는 "어떤 합의든 한미동맹에 최선이 되도록 하고 싶다"면서 "(트럼프) 대통령의 행동이 이 동맹에 최선의 이익이 된다고 말하고 싶지만, 그런 모습을 보지 못했다"고 했습니다.한국 정부가 우라늄 농축 및 조선 협력 분야 협력에서 미국과 진전을 이루고 싶어 하는 데 대해서는 "한국 정부가 관심을 갖고 동맹을 강화하기 위해 하는 모든 일이 상호 이익이 된다고 본다. 열린 마음을 가지고 협력하고 싶다"고 답했습니다.고 당선인은 트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 대화를 추진하는 데 대해서는 "대통령의 의도가 선의라고도, 한국과 미국에 생산적 결과를 갖고 올 것이라고도 믿지 않는다"면서 트럼프 대통령이 김 위원장을 독재자라 부러워한다고 비난했습니다.그러면서 트럼프 대통령이 한국보다 북한에 더 선망과 존중을 보이는 모습이라며 "한국과 미국에 사는 모든 분에게 우려스러운 일"이라고 지적했다.그는 "트럼프 대통령은 독재자가 되는 법을 배우려 하고 있으며 우리는 그런 게임에 동조해서는 안 된다"고도 했습니다.고 당선인은 하원 감독위원회에 배정돼 트럼프 대통령에게 책임을 묻고 싶다고 밝혔습니다.감독위는 의회가 행정부의 권한 남용과 비리 의혹을 조사하는 핵심 상임위원회입니다.고 당선인은 트럼프 대통령이 민생에는 관심이 없고 재산 축적에 집중하고 있다고 맹비난했습니다.트럼프 대통령이 신임 백악관 비서실장에 낙점한 스티븐 밀러에 대해서도 "아메리칸드림을 끝내고 싶어 하는 인물"이라고 강하게 비판했습니다.고 당선인은 "국민을 돌보지 않는 대통령 때문에 국민이 고통받고 있다. 그런 일이 없도록 정말 열심히 일하고 싶다"고 말했습니다.고 당선인은 역대 7번째 한국계 미국 연방의원입니다.버락 오바마 행정부에서 보건복지부 차관보를 지낸 아버지 하워드(고경주) 하버드대 교수와 레바논인 모친 사이에서 태어났습니다.이날 회견은 고 당선인을 비롯해 이번 중간선거에서 연방의회에 입성한 아시아계 당선인들이 모여 열었습니다.회견은 의회의 아시아태평양코커스(CAPAC)가 주최했습니다.(사진=연합뉴스)