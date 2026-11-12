미·이란 협상 기대 후퇴에 국제유가 상승…브렌트유 1.4%↑

▲ 국제유가

하락세를 이어가던 국제유가가 11일(현지시간) 사흘 만에 상승했습니다.런던 ICE 선물거래소에서 브렌트유 1월 인도분 선물은 전장보다 1.39% 오른 배럴당 92.76달러에 거래를 마쳤습니다.뉴욕상업거래소에서 12월 인도분 미 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 전장 대비 0.57% 오른 배럴당 86.53달러로 마감했습니다.이날 국제유가는 미국과 이란 간 종전 협상을 둘러싼 불확실성이 커지면서 상승 압력을 받았습니다.특히 이란 안보 수장이 농축 우라늄 등 핵물질을 절대 반출할 수 없다는 입장을 재확인하자, 협상에 대한 기대가 약해졌습니다.모흐센 레자이 이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장은 이날 레바논 매체와의 인터뷰에서 "핵 농축 물질은 이란에 남을 것이며 우리가 자체적으로 사용할 것이라고 러시아 측에 통보했다"며 단 한 입자의 농축 핵물질도 이란 영토 밖으로 반출되는 일이 없을 것이라고 말했습니다.미국은 종전 협상의 전제 조건으로 핵 문제가 반드시 포함돼야 한다는 입장을 밝힌 바 있습니다.UBS의 분석가 지오반니 스타우노보는 "긴장 완화에 대한 기대감이 약해지면서 국제유가가 지지되고 있다"고 말했습니다.