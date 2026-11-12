미 공화의원, 젠슨황에 의회 강제소환 경고…CEO 사퇴 요구도

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)

미국 공화당 소속 연방의원들 사이에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)에 대한 강경 대응 목소리가 커지고 있습니다.공화당의 상·하원 핵심 의원들은 황 CEO가 중국 스파이로 의심되는 앨리스 황과의 불륜 사건과 관련해 의회 브리핑에 자진 출석하지 않을 경우 강제로 소환할 수 있다고 경고했고 엔비디아 CEO 자리에서 물러나라는 요구도 했습니다.존 물레나르 하원 미중전략경쟁특별위원회 위원장은 11일(현지시간) 폭스비즈니스에 출연, 특위의 비공개 브리핑에 출석하지 않거나 다른 일정을 제시하지 않을 경우 황 CEO의 출석을 강제하는 소환장 발부 가능성이 크다고 밝혔습니다.그러면서 이날 자정까지 황 CEO가 의회 출석 요구에 대한 입장을 밝혀야 한다고 압박했습니다.앞서 물레나르 위원장과 브라이언 매스트 외교위원장, 릭 크로퍼드 정보위원장은 지난 5일 젠슨 황에게 서한을 보내 세 개 위원회의 비공개 합동브리핑에 참석해달라고 요구했습니다.미국의 수출통제 프로그램을 감독하는 상원 은행위원회 소속 케빈 크레이머 의원은 전날 황 CEO의 자진 사퇴를 촉구했습니다.크레이머 의원은 미 정치전문매체 폴리티코와 인터뷰에서 엔비디아 반도체와 같은 민감한 사안과 관련해 이번 스캔들이 "심각한 안보 위험"이라고 지적하며 "그(황 CEO)가 사임해야 한다고 생각한다"고 말했습니다.