트럼프 "이란 전쟁 곧 끝날 것…93% 아닌 완전한 승리 원한다"

▲ 11일(현지시간) 미국 재향군인의 날 기념행사에서 연설하는 도널드 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 11일(현지시간) 이란 전쟁이 "곧 끝날 것"이라고 강조했습니다.트럼프 대통령은 미국 재향군인의 날인 이날 워싱턴DC 인근 알링턴국립묘지에서 열린 기념행사에서 "우리는 7개월 전 이란에 대한 작전을 시작했으며, 실제 치열한 교전이 벌어진 건 불과 몇 주밖에 안 됐다"고 말했습니다.그는 이어 "이 분쟁이 끝나면 전 세계는 훨씬 더 안전하고 더 나은 곳, 더 평화로운 곳이 될 것이며, 우리가 겪어야 했던 위험이 없는 곳이 될 것"이라고 강조했습니다.트럼프 대통령은 자신이 시작한 첫 번째 전쟁인 이란 전쟁을 "미국이 시작한 게 아니다. 이란은 1979년부터 미국과 전쟁을 벌여왔고, 이 문제는 진작에 해결됐어야 한다"며 "이 행정부가 돼서야 누군가가 맞서 싸웠다"고 말했습니다.이는 이란에 대한 전쟁 수행의 정당성을 강조한 것으로, 트럼프 대통령은 1983년 레바논 베이루트에서 친이란 무장정파 헤즈볼라에 의해 자행된 미 해병대 막사 폭탄 테러 사건의 생존자를 소개하기도 했습니다.아울러 트럼프 대통령은 "이(이란 전쟁)를 끝내고 싶지 않은가. 우리는 93%의 승리가 아니라 완전한 승리를 거두길 원한다. 완전한 승리가 될 것"이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 또 "우리가 파괴한 것을 재건하는 데 25년이 걸릴 것이며, 바라건대 우리는 그 나라의 다른 부분을 더는 파괴하지 않아도 되길 바란다"고 했습니다.트럼프 대통령은 알링턴국립묘지 인근에 건설을 추진하고 있지만 반대자들의 소송에 직면한 '개선문'이 "곧 재향군인들에게 헌정될 것"이라며 "우리의 위대한 재향군인과 군대는 이를 200년 동안 기다려왔다"고 말했습니다.트럼프 대통령이 행사 참석자를 소개하면서 전날 연방 하원 표결 무산으로 탄핵소추 위기에서 벗어난 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관을 호명했을 때 큰 박수와 환호성이 나왔습니다.트럼프 대통령은 탄핵소추안 표결 무산에 대해 "이런 일이 있을 예감이 들었다"면서 "그(헤그세스)는 환상적으로 업무를 해냈으며, 여러분을 사랑하고 보호한다"고 추켜세웠습니다.(사진=AP, 연합뉴스)