이란 협상단장 "공은 미국에…우리 요구 수용해야 호르무즈 개방"

▲ 호르무즈 해협

이란의 대미 종전 협상 단장을 맡고 있는 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장은 호르무즈 해협 재개방 및 미국과의 평화협상 재개 조건으로 이란이 제시한 '7개 요구안'의 수용을 촉구했습니다.갈리바프 의장은 11일(현지시간) 알자지라 방송과 인터뷰에서 "미국은 아직 우리의 서한에 공식적이고 명확한 답변을 내놓지 않았다. 공은 미국으로 넘어갔다"고 말했습니다.앞서 이란은 최근 중재국인 카타르를 통해 미국 측에 이른바 '2일 계획'(Two-day plan)을 제안했습니다.이란이 앞서 9월에 내놓았던 7단계 제안을 이틀 일정으로 압축한 것입니다.이 제안에 따르면 1일 차에 미국이 이란 항구에 대한 봉쇄를 해제하고, 이란산 원유 판매에 대한 제재 유예를 승인하며, 신규 제재를 모두 취소해야 합니다.미국의 조치가 이행되면 2일 차에 이란이 호르무즈 해협을 재개방해 정상적인 해상 통행을 복원하며, 이후 기타 쟁점들에 대한 후속 협상을 이어간다는 것이 골자입니다.갈리바프 의장은 이어 "우리는 호르무즈 해협의 항로 및 통항분리수역(TSS) 관리에 관해 오만과 합의를 이뤘다"며 "두 연안국의 법에 따라 통항로가 관리되는 만큼 1만2천㎞ 밖의 미국은 해협을 통제할 자격이 없으며 즉각 떠나야 한다"고 주장했습니다.일각에서 제기된 이란 협상팀 교체설은 부인했습니다.갈리바프 의장은 "이란에는 이 문제를 다루는 6인 협상팀이 있으며, 내가 단장으로서 책임을 맡고 있다"며 "협상과 관련된 주요 결정은 최고국가안보회의(SNSC)에서 내려지고 최고지도자의 승인을 받지만, 협상을 이끌고 후속 조처를 하는 최종 책임은 나에게 있다"고 강조했습니다.그러면서 "미국이 '이란에서 누구와 대화해야 할지 모르겠다'고 말하는 것은 끊임없는 기만전술 중 하나일 뿐"이라고 비판했습니다.전쟁 상황과 관련해서는 "우리는 호전주의자가 아니며 전쟁을 원치 않는다"면서도 "'전쟁도 평화도 아닌 상태'에 머물러 있을 수는 없다. 싸움을 피하기 위한 협상이 아니라 국가의 '지속 가능한 억지력'을 구축하는 방향으로 나아가야 한다"고 역설했습니다.아울러 현재의 갈등이 이스라엘에 의해 촉발되고 미국의 간섭으로 실행되고 있다며 "전쟁이 계속된다면 역내 국가들이 피해를 보고 불안정이 확산할 것"이라고 경고했습니다.이란의 예멘 반군 후티(안사룰라) 지원 논란과 관련한 사우디아라비아 등의 주장도 강하게 반박했습니다.갈리바프 의장은 "안사룰라는 예멘 민중 운동의 결과물이자 사나에 거점을 둔 독립 정부"라며 사우디의 전방위적 예멘 봉쇄 조치를 비판했습니다.그러면서 "양측이 원한다면 문제 해결을 돕겠지만 기본적으로 예멘 내정에는 개입하지 않는다는 원칙을 고수하고 있다"고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)