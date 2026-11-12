만취 차에 들이받혀 편의점 돌진…8명 부상

<앵커>



늦은 밤 만취한 운전자가 들이받은 경차가 튕겨나가 편의점을 덮쳤습니다. 경차 운전자는 중상을 입었고 모두 8명이 다쳤습니다.



사고 당시 영상을 KNN 정효정 기자가 입수했습니다.



<기자>



깜깜한 밤, 승용차 1대가 멈춰서 있던 경차를 그대로 들이받습니다.



강하게 들이받힌 경차는 그대로 교차로를 지나 편의점까지 튕겨 나갑니다.



경차는 형체를 알아볼 수 없을 만큼 부서졌고 편의점도 아수라장이 됐습니다.



사고가 났던 현장입니다. 편의점 출입문은 나무판자로 봉쇄되어 있고, 대리석 옆면은 심하게 뒤틀려있는 모습입니다.



사고는 면허취소 수준으로 만취한 30대 승용차 운전자가 교차로에서 신호대기 중이던 경차를 들이받으면서 발생했습니다.



특히 사고지점은 아파트와 빌라가 밀집한 곳이어서 자칫 대형사고로 이어질 뻔했습니다.



[인근 주민 : 보통 사고 소리는 아니구나…꽝 소리가 나니까 이렇게까지 많이 다치고.]



유리 파편에 다친 편의점 업주와 손님은 경상이지만 승용차에 들이받힌 50대 경차 운전자는 중상을 입었습니다.



[권기훈/양산경찰서 교통과장 : 피의자에 대해서는 음주운전 전력, 피해 사항 등을 종합적으로 수사해서 법과 원칙에 따라서 엄정하게 사고 처리할 예정입니다]



경찰은 승용차 운전자를 일단 교통사고처리특례법 위반으로 입건하고, 피해자 부상 정도와 재산피해 규모에 따라 구속여부를 결정할 방침입니다.



(영상취재 : 박영준 KNN, 영상제공 : 경남경찰청·경남소방본부·시청자 박성민·네이버카페 배달세상·인스타그램)



KNN 정효정