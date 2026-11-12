뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 출근길 짙은 안개 유의…전국 흐리고 큰 일교차

SBS 뉴스
작성 2026.11.12 06:32 조회수
PIP 닫기
오늘(12일) 출근길 짙은 안개에 유의하셔야겠습니다.

현재 지도에 붉게 보이는 대부분 내륙을 중심으로 가시거리가 200m 미만으로 좁혀져 있습니다.

이에 광주와 청주공항은 아침까지 저시정 특보가 발효 중으로 사전에 운항 정보를 확인해 주셔야겠습니다.

오늘 대기 정체로 인해 수도권은 일평균 초미세먼지 농도 나쁨 수준이 예상되고요.

인천과 충남 지역은 오전에서 낮 사이 대기질이 탁하겠습니다.

오늘 하늘은 전국 구름 지나다 오후에 서쪽지역부터 흐려지겠습니다.

오늘 늦은 오후부터 내일 새벽 사이 중부지방과 전북 서해안에는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.

오늘 아침 공기도 차갑습니다.

현재 태백이 영하 2.7도, 서울은 5.9도로 시작하고요.

오늘 한낮에 서울 춘천 15도, 대구, 광주 17도로 일교차가 크게 벌어지겠습니다.

강수는 내일 오후 제주와 충청 이남 지역부터 시작돼 토요일에는 전국에 비가 내리겠고요.

다음 주 화요일과 수요일 사이에도 또 한 차례 비 소식이 나와 있습니다.

(박세림 기상캐스터)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 양윤석
    • 편집 책임자 : 김정인
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지