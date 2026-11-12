[날씨] 출근길 짙은 안개 유의…전국 흐리고 큰 일교차

오늘(12일) 출근길 짙은 안개에 유의하셔야겠습니다.



현재 지도에 붉게 보이는 대부분 내륙을 중심으로 가시거리가 200m 미만으로 좁혀져 있습니다.



이에 광주와 청주공항은 아침까지 저시정 특보가 발효 중으로 사전에 운항 정보를 확인해 주셔야겠습니다.



오늘 대기 정체로 인해 수도권은 일평균 초미세먼지 농도 나쁨 수준이 예상되고요.



인천과 충남 지역은 오전에서 낮 사이 대기질이 탁하겠습니다.



오늘 하늘은 전국 구름 지나다 오후에 서쪽지역부터 흐려지겠습니다.



오늘 늦은 오후부터 내일 새벽 사이 중부지방과 전북 서해안에는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.



오늘 아침 공기도 차갑습니다.



현재 태백이 영하 2.7도, 서울은 5.9도로 시작하고요.



오늘 한낮에 서울 춘천 15도, 대구, 광주 17도로 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



강수는 내일 오후 제주와 충청 이남 지역부터 시작돼 토요일에는 전국에 비가 내리겠고요.



다음 주 화요일과 수요일 사이에도 또 한 차례 비 소식이 나와 있습니다.



(박세림 기상캐스터)