"10조 원 AI칩 중국 유출…남편도 가담 의혹"

<앵커>



앨리스 황이 중국으로 밀반입한 AI 칩은 중국 수출이 제한된 고성능 반도체 H200과 H100을 비롯해서 24만 장 규모로 보도됐습니다. 모두 10조 원어치입니다.



이것을 노리고 젠슨 황에게 접근했다는 게 의혹의 핵심인데 지금까지 드러난 사건의 전말을, 이강 기자가 정리했습니다.



<기자>



외신 보도를 종합하면, 앨리스 황은 2023년부터 남편과 여동생 등과 함께 싱가포르에 메가스피드, 중국 상하이에 센추리 리통, 말레이시아에는 스피드매트릭스를 차례로 설립했습니다.



메가스피드는 앨리스 황이, 센추리 리통은 여동생 황위가 설립한 것으로 알려졌습니다.



같은 해 10월, 엔비디아는 센추리 리통에 '선호 클라우드 파트너' 지위를 부여하고 첨단 칩을 우선 공급합니다.



설립 4개월 된 신생기업에 우선권을 준 배경에 의문이 제기됩니다.



이후 미국의 수출 통제 강화로 중국의 엔비디아 칩 직접 도입이 제한되자, 엘리스 황은 싱가포르 메가스피드를 통해 AI 칩을 대량으로 받아냈고 이를 센추리 리통에 넘겼습니다.



센추리 리통은 이렇게 우회 수입한 칩을 다시 알리바바와 텐센트 등 중국 AI 기업에 공급했습니다.



엘리스 황은 메가스피드의 자회사인 스피드매트릭스를 통해 데이터센터를 구축한 뒤, 원격 접속 방식으로 중국 기업에 AI 연산 능력을 제공한 것으로도 전해졌습니다.



이렇게 중국에 넘어간 엔비디아의 AI 칩은 최소 24만 개.



금액으로는 약 75억 달러, 10조 원대로 추산됩니다.



[데이비드 요피/하버드대학교 경영대학원 교수 : 젠슨이 내연녀로 추정되는 여성에게 전달한 정보가 중국 베이징 당국에 직접 전달됐을 가능성도 제기되고 있습니다.]



외신들은 앨리스 황이 이렇게 여러 회사를 설립하고 AI 칩을 우회 수출하는 과정에 남편으로 알려진 캉웨이도 깊이 개입했다고 전했는데, 영국 파이낸셜타임스는 캉웨이가 중국에서 주식시장 관련 규정 위반으로 여러 차례 적발된 금융기업인이라고 보도했습니다.



(영상편집 : 조무환, 디자인 : 최재영)