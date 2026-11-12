"월세 때문에 못 살겠다"…14년만에 스페인 총파업

<앵커>



유럽 곳곳에서 고물가 시위가 이어지는 가운데 스페인에서는 청년 월급과 맞먹는 월세를 해결해달라는 시위가 또 열렸습니다. 이번에는 14년 만의 총파업까지 함께 진행됐습니다.



파리에서 권영인 특파원입니다.



<기자>



경찰과 시위대 사이에 심한 몸싸움이 벌어지고, 경찰이 시위 참가자 1명을 강제 진압합니다.



현지시간 11일 스페인 곳곳에서 주거비 폭등 등에 항의하는 총파업이 열렸습니다.



재정 위기를 겪었던 지난 2012년 이후 14년 만에 진행된 총파업입니다.



주최 측은 수도 마드리드를 비롯해 전국적으로 400만 명이 참여했다고 밝혔습니다.



[실비아 코르코바도/시위 참가자 : 정말 중요합니다. 우리가 이것을 멈추고 360도 완전히 바꾸지 않으면, 제 딸은 평생 그런 것들을 누릴 수 없게 될 테니까요.]



항만, 자동차 산업 참여 비율이 90%에 달해 주요 항만과 자동차 생산 시설이 멈췄고, 쓰레기 수거 부문 참여도 80%에 달하는 등 주요 공공부문 서비스도 중단됐습니다.



총파업 참가자들은 지난 10년간 임대료 상승이 평균 80%에 달했는데 특히, 스페인 월 평균 임대료인 1천176유로는 청년 평균 수입의 98.7%에 이른다고 주장했습니다.



게다가 현재 80만 채 정도 부족한 것으로 집계된 주택 물량은 2028년이 되면 100채 이상 부족할 것으로 예상돼 주거비 상승은 불가피할 것이라는 전망까지 나오고 있습니다.



[류크 살라/시위 참가자 : 우리는 미래에 내 집을 가질 수 있을 거라는 희망이 없습니다. 스페인 노동계급이 받는 월급으로는 그저 이룰 수 없는 꿈일 뿐입니다.]



스페인 내 주거비 폭등과 관련한 불만은 코로나 사태 후 관광객이 몰리면서 지속적으로 제기돼 왔는데, 2달 전 기업형 임대 사업자에게 87살의 할머니가 강제 퇴거당한 사건 이후 시위는 더 확산하고 있습니다.



특히, 내년 여름으로 예정됐던 총선을 반년 넘게 앞당긴 조기총선 투표가 2주 뒤에 진행될 상황이어서 시위 참가자들의 목소리는 더 커질 것으로 보입니다.